पूरे गांव में पसरा मातम, गाजियाबाद में सड़क हादसे में हापुड़ के होमगार्ड की मौत
हापुड़ के शाहबुद्दीननगर निवासी होमगार्ड कपिल तोमर की गाजियाबाद में सड़क हादसे में मौत हो गई। गुरुवार को शव गांव पहुंचने पर गमगीन माहौल में अंतिम संस्क ...और पढ़ें
HighLights
हापुड़ के होमगार्ड कपिल तोमर की गाजियाबाद में मौत।
ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए।
गांव में नम आंखों से किया गया अंतिम संस्कार।
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में हाफिजपुर थाना क्षेत्र के शाहबुद्दीननगर के रहने वाले होमगार्ड कपिल तोमर की गाजियाबाद में सड़क हादसे में मौत हो गई।
उधर, हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। बृहस्पतिवार को शव गांव पहुंचा तो ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं। गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया।
डॉक्टरों ने मृत घोषित किया
जानकारी के अनुसार, कपिल तोमर वर्ष 2009 में होमगार्ड में भर्ती हुए थे और वर्तमान में गाजियाबाद में तैनात थे। बताया गया कि वह पीवीआर बाइक पर ड्यूटी कर रहे थे। बुधवार को सड़क हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
वहीं, मौत की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण गाजियाबाद पहुंच गए। बृहस्पतिवार को शव गांव पहुंचने पर शोक की लहर दौड़ गई। पत्नी प्रीति का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजन उन्हें सांत्वना देने में जुटे रहे।
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कपिल तोमर के दो पुत्र हैं। हादसे की जानकारी मिलने पर होमगार्ड के जवान भी गांव पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाया। नम आंखों के बीच कपिल का अंतिम संस्कार किया गया।