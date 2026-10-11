हापुड़ के सर्राफा बाजार से ढाई किलो से ज्यादा सोना लेकर फरार हुआ कारीगर, कारोबारियों में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ के सर्राफा बाजार से स्वर्णकारों का ढ़ाई किलो से ज्यादा सोना लेकर कारीगर फरार हो गया है।

बंधेल के आभूषण बनाने के लिए कई स्वर्णकार ने कारीगर को सोना दिया था। बंधेल के आभूषण का कार्य मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कारीगर करते हैं। कारीगर द्वारा चोरी की गई सोने की कीमत साढ़े तीन करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। इस घटना से पूरे बाजार के सर्राफा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।

जानकारी जुटाई जा रही है।