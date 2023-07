Hapur Accident: सड़क पार कर रही युवती को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, कई फीट ऊपर हवा में उछली; मौके पर मौत

हापुड़ में सड़क पार करते वक्त एक युवती को थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव सिमरौली के निकट एनएच-09 पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई फीट हवा में उछलकर वह सड़क पर गिर गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस वाहन चालक की तलाश कर रही है।

सड़क पार कर रही युवती को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौके पर मौत

हापुड़, जागरण संवाददाता। सड़क पार करते वक्त एक युवती को थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव सिमरौली के निकट एनएच-09 पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दुर्घटना के दौरान युवती की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के भिजवाया है। पीड़ित पक्ष के लोगों ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कई फीट ऊपर हवा में उछली गांव सिमरौली के रामगोपाल की 26 वर्षीय पुत्री मीनू सोमवार सुबह किसी काम के सिलसिले में पैदल ही घर से जा रही थी। गांव के बाहर एन एच-09 पर पहुंचने के बाद वह सड़क पार करने लगी। इस दौरान अनियंत्रित वाहन के अज्ञात चालक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई फीट हवा में उछलकर वह सड़क पर गिर गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। चालक वाहन लेकर फरार हादसे के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। इस दौरान स्थानीय लोग व राहगीर मौके पर पहुंचे। जिन्होंने युवती को पहचान लिया और उसके स्वजन को मामले से अवगत कराया। मामले की जानकारी पर स्वजन मौके पर पहुंचे और युवती के शव से लिपटकर विलाप करने लगे। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भिजवाया। थाना बाबूगढ़ प्रभारी निरीक्षक शीलेष कुमार ने बताया कि मामले में स्वजन ने तहरीर दी है। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। पुलिस वाहन चालक की तलाश कर रही है। जल्द ही उसका पता लगा लिया जाएगा।

