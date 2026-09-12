हापुड़ में गौशाला के भूसे के गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां मौके पर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चारोटी रोड स्थित गौशाला के भूसे के गोदाम में शनिवार देर रात अचानक आग लग गई। ट्रक से भूसा उतारते समय शार्ट सर्किट होने से आग लगने की बात सामने आ रही है। देखते ही देखते आग ने भूसे के ढेर को अपनी चपेट में ले लिया।

आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग की लपटें तेज होने के कारण आसपास के लोगों में भी अफरातफरी मच गई।

फिलहाल दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। शार्ट सर्किट से आग लगने की आशंका के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।

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