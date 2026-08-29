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गंगा तट के 24 गांवों का जीवन दशकों से बदहाल, नुकसान की भरपाई में चली जाती है सालभर की कमाई

By Dharampal Arya Edited By: Kapil Kumar
Updated: Sat, 29 Aug 2026 04:18 PM (IST)

हापुड़ के गंगा किनारे के दो दर्जन गांवों में हर साल आने वाली बाढ़ से ग्रामीणों का जीवन और आर्थिकी ...और पढ़ें

इन गांवों को हर साल झेलना पड़ता है बाढ़ का खतरा। जागरण

इन गांवों को हर साल झेलना पड़ता है बाढ़ का खतरा। जागरण

HighLights

  1. गंगा किनारे के गांवों में हर साल आती है विनाशकारी बाढ़।

  2. बाढ़ से फसल, मकान, सड़कें और पशुधन का भारी नुकसान होता है।

  3. ग्रामीण हर साल नुकसान से उबरने में ही अपनी कमाई गंवाते हैं।

ठाकुर डीपी आर्य, हापुड़। हापुड़ में शहर से लेकर गांव तक साल दर साल विकास कर रहे हैं। रास्तों से लेकर घर मकान तक का रूप बदलता जा रहा है। उपजाऊ भूमि होने से अच्छी फल, सब्जी व खाद्यान्न की फसलें हो रही हैं। इनके साथ ही लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है।

वहीं, गंगा तट के दो दर्जन गांवों का जीवन दशकों से बदहाल बना हुआ है। यहां के ग्रामीण हर साल खेतों को उपजाऊ बनाते हैं और घर-मकान बनाने के साथ ही संसाधन जुटाते हैं। वह साल में 11 महीने खुशहाल रहते हैं, जबकि एक महीना उनकी बदहाली की डगर पर धकेल देता है।

बाढ़ का महीना भय और बदहाली लेकर आता है। वह अपने पीछे हर साल की तरह छोड़ जाता है संक्रमण, जर्जर सड़कें, चटके हुए मकान और बीमार पशु। इन हालात से उबरने में लोगों को कई महीने का समय लगता है। इसी दौरान अगले साल बाढ़ का दौर आ पहुंचता है।

यह है स्थिति

नदियों का अपना बहाल क्षेत्र होता है। सामान्तया नदियां अपनी मूल धारा के आसपास बहती हैं, जबकि वर्षाकाल में उनकी आकार बहुत बढ़ जाता है। हर दो-तीन साल में नदियां अपने वास्तविक क्षेत्र तक पहुंचकर बहती थीं। इस क्षेत्र को नदियों के खादर का क्षेत्र बोलते हैं।

पहले ग्रामीण नदियों के प्रवाह वाले प्रस्तावित क्षेत्र पर खेती करने और आवास बनाने से बचते थे। नदियों के किनारों पर ऊंचे स्थानों पर ऋषियों-मुनियों के आश्रम होते थे, वह भी वर्षा के चातुर्मास में तटीय क्षेत्रों से प्रवास कर जाते थे। ऐसे में नदियों के प्रवाह से आमजन को कोई परेशानी भी नहीं होती थी।

अब विकास के दौर में आवासीय बस्ती नदियों के किनारों तक पहुंच गई हैं। वहीं पर नदियों के किनारों तक ही खेती की जा रही है। नदियों को अपने प्रवाह के लिए स्थान ही नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में वर्षाकाल में नदियां विस्तार लेती हैं तो आसपास के क्षेत्रों में कहर बरपता है।

दो दर्जन गांव रहते हैं बाढ़ से ज्यादा प्रभावित

गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में गंगा की तलहटी में रामपुर, न्यामतपुर, कुदैनी की मंढैया, भगवंतपुर, नयागांव, नयाबांस, काकाठेर, गढ़ावली, लठीरा व गंगानगर आदि दो दर्जन गांव बसे हुए हैं। इन गांवों में करीब 70 हजार की आबादी रहती है।

गढ़मुक्तेश्वर के बुजुर्गों के अनुसार, करीब 50 साल पहले वर्षाकाल में नदी शहर में स्थित गंगा मंदिर की सीढ़ियों से लगकर बहती थी। आजकल यदि यहां तक आ जाए तो क्षेत्र में करीब 30 गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। अब गांव गंगा के किनारे तक बसे हुए हैं।

हर साल होता है बड़ा नुकसान

गंगा की बाढ़ के चलते पानी घरों तक में घुस जाता है। लोगों को घरों की छतों पर रहना और खाना बनाना पड़ता है। इस बाढ़ के बहाव में क्षेत्र की सड़क-खरंजा उखड़कर जर्जर हो जाते हैं। किसानों की फसल बाढ़ में बह जाती हैं। मकानों में दरार आ जाते हैं। वहीं हर साल दर्जनों मकान गिर जाते हैं।

किसानों के खेतों की मेढ़ तक का पता नहीं रहता है। ऐसे में पानी के उतरने पर यहां के लोगों को दोबारा से जीवन आरंभ करता पड़ता है। खेतों की मेंढ बांधने, सड़क-खरंजा नाली बनवाने, मकानों का निर्माण कराने में उनकी कमाई खर्च हो जाती है। उसके साथ ही संक्रामक रोग फैलने से अपने और पशुओं के उपचार पर बड़ा खर्च करना पड़ता है।

स्थिति यह है कि सामान्य किसान परिवार सालभर में जितना कमाते हैं, वर्षाकाल के बाद उतना ही दोबारा से रहने-खेतों पर खर्च करना पड़ता है। इन गांवों में हजारों के उपकरण-फर्नीचर हर साल नष्ट हो जाते हैं।

यही कारण है इन गांवाें के लोग विकास की डगर पर बढ़ नहीं पा रहे हैं। इन गांवों की आर्थिकी की स्तर सुधर नहीं पा रहा है। दशकों से यहां के ग्रामीण दैनिक जीवन की जरुरतों से आगे बढ़कर अपेक्षित विकास नहीं कर पा रहे हैं।

गंगा किनारे के गांव विकास में पिछड़े हुए है। यहां पर बाढ़ के कारण हर साल बड़ा नुकसान होता है। ऐसे में ग्रामीणों को हर साल दोबारा से जीवन पटरी पर लाने में ही बड़ा खर्च करना पड़ता है। कई लोगों की जान संक्रमण से चली जाती है। अबकी बार हम टीकाकरण अभियान अभी से आरंभ कराए हुए हैं। वहीं ग्रामीणों का जीवन स्तर बदलने पर अधिकारी मंथन कर रहे हैं। - संदीप कुमार, अपर जिलाधिकारी