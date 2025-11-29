Language
    हापुड़: सहेली ने घर बुलाकर पिलाया नशीला कोल्डड्रिंक, फिर 12 दिन तक पिता व दोस्त बारी-बारी करते रहे गैंगरेप

    By Kesav Tyagi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 09:31 PM (IST)

    हापुड़ में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसकी सहेली ने उसे नशीला कोल्डड्रिंक पिलाकर बेहोश कर दिया, जिसके बाद उसके पिता और दोस्त ने 12 दिनों तक उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपितों की तलाश की जा रही है।

    जागरण संवाददाता, पिलखुवा। थाना पिलखुवा क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोरी के साथ हुए अपराध की एक बेहद शर्मनाक और हैवानियत भरी घटना सामने आई है। आरोप है कि किशोरी को उसकी सहेली ने अपने घर बुलाया। फिर उसने नशीला पदार्थ मिलाकर किशोरी को कोल्ड ड्रिंक पिला दिया। फिर पुत्री की आंखों के सामने उसके पिता व दो अन्य लोगों ने किशोरी के साथ बारी-बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपितों की तलाश की जा रही है।

    12 दिनों तक बंधक बनाकर किया कैद

    आरोप है कि यह सिलसिला एक बार नहीं, कई दिनों तक चलता रहा। पीड़िता को 13 नवंबर से 25 नवंबर तक बंधक बनाकर रखा गया। इसी तिथि को किशोरी को बेसुध हालत में बरामद किया गया। मामले में एसपी के आदेश पर पुलिस ने किशोरी की सहेली, उसके पिता व दो दोस्तों के खिलाफ रिपोर्ट दर्जकर जांच शुरू कर दी है।

    गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई

    पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में पिलखुवा के एक मोहल्ले की महिला ने बताया कि उसके पति लंबे समय से किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इस कारण घर की सारी जिम्मेदारी वह अकेले उठाती हैं। 13 नवंबर 2025 की शाम को उनकी 14 वर्षीय पुत्री अचानक घर से गायब हो गई। पीड़िता ने स्वजन संग मिलकर काफी तलाश किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन पिलखुवा कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

    पुलिस से लेकर स्वजन तक के होश उड़े

    25 नवंबर 2025 को सूचना मिली कि गांधी बाजार क्षेत्र में नरेश नाम के व्यक्ति के मकान से एक लड़की बेसुध हालत में मिली है। स्वजन मौके पर पहुंचे तो पुत्री अचेत अवस्था में मिली। अस्पताल में जब पुत्र को होश आया तो उसने जो कुछ बताया उसे सुनकर पुलिस से लेकर स्वजन तक के होश उड़ गए।

    बार-बार नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर देते

    पीड़िता ने बताया कि उसकी पिलखुवा में रहने वाली सहेली ने उसे 13 नवंबर को उसे अपने घर बुलाया था। वहां सहेली ने उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था। कुछ ही देर में वह बेहोश हो गई। होश आने पर उसने खुद को एक कमरे में बंद पाया। वहां सहेली का पिता आशीष, उसका दोस्त नरेश और हेमंत मौजूद थे। उन्होंने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। विरोध करने पर आरोपित उसे धमकियां देते थे। बार-बार नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर देते थे।

    पुलिस की लापरवाही, एसपी के दखल पर कार्रवाई

    पीड़िता ने बताया कि जब पिलखुवा थाने पहुंची और पूरी घटना बताई तो शुरुआत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बजाए जांच करने की बात की। जिससे परेशान होकर पीड़िता एसपी दरबार पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि मामले में प्रज्ञा, आशीष, हेमंत और नरेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हेमंत और नरेश को गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपितों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

