Hapur Fire News: हापुड़ में रद्दी के गोदाम में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में देहात क्षेत्र के तगासराय में मंगलवार तड़के एक रद्दी के गोदाम में भीषण आग लग गई। इससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग की सूचना पर दमकल की गाड़ियों ने आनन-फानन में मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। गनीमत रही कि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मामले की जांच की जा रही है।