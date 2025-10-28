Hapur Fire News: हापुड़ में रद्दी के गोदाम में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी
हापुड़ के तगासराय में एक रद्दी के गोदाम में तड़के भीषण आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, फिलहाल जांच जारी है। गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में देहात क्षेत्र के तगासराय में मंगलवार तड़के एक रद्दी के गोदाम में भीषण आग लग गई। इससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग की सूचना पर दमकल की गाड़ियों ने आनन-फानन में मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। गनीमत रही कि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।