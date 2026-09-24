धान के अच्छे दाम भी नहीं पोंछ पाए किसानों के आंसू, गढ़मुक्तेश्वर में नई बीमारी ने बर्बाद की 22 हजार हेक्टेयर फसल

ध्रुव शर्मा, गढ़मुक्तेश्वर(हापुड़)। पिछले कई वर्षाे से धान के कम दाम के कारण नुकसान झेल रहे किसानों को इस बार फसल में लगी बीमारी ने झटका दे दिया है। मंडी में इस बार धान के दाम ठीक होने के बावजूद किसानों को नुकसान का दंश झेलना पड़ रहा है। इसके पीछे बीमारी के कारण फसल के उत्पादन में आई भारी गिरावट है।

जिले में इस वर्ष करीब 22 हजार हेक्टेयर में धान की रोपाई की गई थी। इस खेती से 30 हजार किसान जुड़े हुए है। इस बार शुरूआत में ही बासमती धान के दाम 3500 से 3800 रुपये प्रति क्विंटल है। धान के दाम ठीक होने के कारण किसानों में खुशी जाग गई थी कि इस बार उनको धान से आय प्राप्त हो जाएगी।

लेकिन कटाई एवं निकासी के समय ही किसानों की यह खुशी गायब हो गई। दरअसल धान की फसल प्रति बीघा (पांच बिस्वा) में चार क्विंटल तक निकल जाती है। लेकिन इस बार धान का उत्पादन डेढ़ से दो क्विंटल तक सिमट कर रह गया है। इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है।

उत्पादन कम होने के पीछे सबसे बड़ा है ये कारण उत्पादन कम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण इस बार जिले में पहली बार आए रूट वीविल कीट (चावल के दाने के बराबर सूंडी) ने जमकर तबाही मचाई। यह कीट बोआई के समय ही आ गया था, इसने पौधे की जड़ में घुंसकर ग्रोथ को रोक दिया। जब तक वैज्ञानिक एवं किसान इसको समझ पाते तब तक इसने काफी तबाही मचा दी थी।

इसके बाद कालर रोट (सीट ब्लाइट) ने फसल को अपंग बना दिया। रही सही कसर अंत में तना छेदक ने कहर बरपाया। इस बीमारी ने तने में घुंसकर रस चूस लिया, जिससे धान की बाली सूख गई। इन बीमारियों का असर सीधे तौर पर उत्पादन पर पड़ा। इससे किसानों के होश उड़ गए है।

मैंने नौ बीघा धान की बोआई की थी, लेकिन उनके खेत में मात्र 11 क्विंटल धान निकली है। बीमारियों का अधिक प्रकोप था। अनेक स्प्रे किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे में उनकाे आमदनी तो दूर लागत तक नहीं मिली है।

- सोमपाल सिंह, किसान हरौड़ा इस वर्ष धान में अधिक बीमारी रही है। इसके कारण लागत काफी बढ़ गई, लेकिन उत्पादन काफी कम हो रहा है। इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। - सरनजीत सिंह, किसान भगवंतपुर इस तरह समझे एक बीघा में लागत एवं आमदनी बीज - 300 रुपये

जुताई - 600

सिंचाई - 1200

रोपाई - 750

डीएपी - 300

यूरिया - 270

दवाई - 1200

कटाई - 700

ढुलाई - 100

आढ़त - 100

जमीन लगान - 3500

कुल लागत - 9020 रुपये नोट: यानि एक बीघा धान में लागत करीब 9020 रुपये आ रही है। इसमें किसान की अपनी निराई, गुड़ाई तथा स्प्रे आदि करने की मेहनत नहीं जोड़ी गई है। वहीं अधिकतम डेढ़ क्विंटल धान की कीमत इसमें जोड़ दी जाए तो वह 5250 रुपये बैठती है। ऐसे में संपूर्ण मेहनत एवं लागत लगाने के बाद भी किसान को 3770 रुपये का नुकसान हुआ।