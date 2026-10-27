हापुड़: सूदखोरों की गाली-गलौज से आहत किसान ने खाया जहर, 69 हजार के कर्ज ने ली जान

संवाद सहयोगी, हापुड़ (सिंभावली)। सूदखोरों के गाली-गलौज और अपमानित करने के बाद किसान ने सोमवार को जहर खाकर जान दे दी। उसके बाद मंगलवार को स्वजन ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

वही, पुलिस द्वारा एफआईआर करने के आश्वासन पर गांव में ही शव का अंतिम संस्कार किया गया। किसान की मौत के बाद क्षेत्र के लोगों में बहुत आक्रोश है।

पिता की मौत पर पुलिस को दी तहरीर

सिंभावली के माधापुर गांव के विशाल कुमार ने पिता की मौत के मामले में पुलिस को तहरीर दी है। तहरीर में किए गए उल्लेख के अनुसार जयप्रकाश ने 69 हजार रुपए ब्याज पर लिए थे, जिसकी 3710 किस्त हर माह से 90 हजार रुपए जमा करने थे।

डेयरी संचालक से रुपए नहीं मिलने के कारण किस्त में देरी हो गई थी। वहीं, दूसरी होम लोन भी चल रहा था। किस्त जमा नहीं होने के कारण टाटा कैपिटल का एजेंट उसके पिता को फोन के माध्यम से प्रताड़ित कर रहे थे,घर जाकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे।

सूदखोरों के डर से घर से दूर था मृतक इससे वह मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। स्वजन के अनुसार सूदखोरों के डर से मृतक पिछले करीब दस दिन से घर भी नहीं रह रहा था। बेटे विशाल ने आरोप लगाया कि सोमवार सुबह भी किस्त वसूलने आए लोगों ने उनके पिता के साथ अभद्रता की थी। इससे परेशान होकर उनके पिता ने जहरीला पदार्थ खा लिया।