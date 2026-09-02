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तोरई की खेती ने बदली हापुड़ के किसान की तकदीर, पारंपरिक फसलों से दोगुना मिला मुनाफा

By Kesav Tyagi Edited By: Sonu Suman
Updated: Wed, 02 Sep 2026 04:30 PM (IST)

हापुड़ के किसान उदयवीर सिंह ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत तोरई की खेती कर पारंपरिक फसलों से दोगुना ...और पढ़ें

तोरई की खेती से हापुड़ के किसान की बदली किस्मत, दोगुना हुआ मुनाफा।

तोरई की खेती से हापुड़ के किसान की बदली किस्मत, दोगुना हुआ मुनाफा।

HighLights

  1. किसान उदयवीर सिंह ने तोरई की खेती से मुनाफा बढ़ाया।

  2. एकीकृत बागवानी विकास मिशन ने आर्थिक स्थिति सुधारी।

  3. उद्यान विभाग ने नि:शुल्क बीज और मार्गदर्शन प्रदान किया।

जागरण संवाददाता, हापुड़। एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना किसानों के लिए आय बढ़ाने का जरिया बन रही है। गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव रहरवा किरावली के किसान उदयवीर सिंह ने उद्यान विभाग के मार्गदर्शन और निश्शुल्क बीज की मदद से तोरई की खेती शुरू की। किसान के अनुसार पारंपरिक फसलों की तुलना में तोरई की खेती से उन्हें करीब दोगुना अधिक लाभ मिला, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है।

उदयवीर सिंह के पास करीब 1.20 हेक्टेयर भूमि है। पहले वह खेत में धान, गन्ना, गेहूं, ज्वार, मक्का और ग्वार आदि फसलों की खेती करते थे। उनका कहना है कि इन फसलों से अपेक्षाकृत कम उत्पादन और लाभ प्राप्त होता था। इसी दौरान गांव में जिला उद्यान विभाग की ओर से खुली बैठक आयोजित की गई।

तोरई का बीज नि:शुल्क उपलब्ध कराया गया

इसमें किसानों को एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत लौकी, करेला, तोरई और भिंडी समेत विभिन्न सब्जियों की खेती के बारे में जानकारी दी गई। विभागीय कर्मचारियों से मिली जानकारी और मार्गदर्शन के बाद उदयवीर सिंह ने एक हेक्टेयर भूमि में तोरई की खेती करने का निर्णय लिया। योजना के तहत उन्हें तोरई का बीज नि:शुल्क उपलब्ध कराया गया।

किसान ने विभागीय सलाह के अनुसार खेत में फसल तैयार की। उदयवीर सिंह के मुताबिक तोरई की खेती से उन्हें गन्ना, धान, गेहूं और ज्वार जैसी पारंपरिक फसलों के मुकाबले करीब दोगुना अधिक लाभ मिला। सब्जी की खेती से हुई अतिरिक्त आमदनी ने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। अब वह परिवार का जीवन-यापन पहले की अपेक्षा बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं।

किसानों को उन्नत बागवानी फसलों की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा

उन्होंने उद्यान विभाग से भविष्य में भी बागवानी फसलों की नई तकनीक और योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। जिला उद्यान अधिकारी के अनुसार, किसानों को विभागीय योजनाओं के माध्यम से उन्नत बागवानी फसलों की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि कम क्षेत्र में बेहतर उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि हो सके।

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