Hapur: ससुर ने पुत्रवधू से किया दुष्कर्म, मारने की दी धमकी; परिजनों ने हत्या कर शव गायब करने का लगाया आरोप

हापुड़ में एक युवक ने पुलिस में शिकायत दी कि दस जुलाई को बहन ससुराल में अकेली घर पर मौजूद थी। इस दौरान ससुर उसके कमरे में घुस गया। ससुर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी से भी शिकायत करने पर बहन को हत्या की धमकी दी। यहीं नहीं युवक ने ससुरालवालों पर बहन की हत्या कर शव को गायब करने का आरोप लगाया है।

ससुर ने पुत्रवधू से किया दुष्कर्म, मारने की दी धमकी

HighLights ससुर ने पुत्रवधू से किया दुष्कर्म आरोपितों ने गाली गलौज कर की मारपीट महिला की हत्या कर शव गायब करने का आरोप

हापुड़, जागरण संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की विवाहिता से ससुर ने दुष्कर्म किया। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने हत्या कर विवाहिता के शव को गायब कर दिया है। मामले में विवाहिता के भाई से एसपी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। शिकायती पत्र में नगरल कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले के युवक ने बताया कि उसने बहन का निकाह पांच साल पहले जिला मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के एक मोहल्ले के एक व्यक्ति से किया था। निकाह के बाद से ही ससुर ने बहन पर गंदी निगाह रखने लगा। घर न बिगड़े, इस कारण पीड़िता ने इस संबंध में स्वजन को नहीं बताया। दस जुलाई को बहन ससुराल में अकेली घर पर मौजूद थी। ससुर ने पुत्रवधू से किया दुष्कर्म इस दौरान ससुर उसके कमरे में घुस गया। ससुर ने बहन को चाकू के बल पर आतंकित किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी से भी शिकायत करने पर बहन को हत्या की धमकी दी। बहन ने फोन कॉल पर पीड़ित को घटना की जानकारी दी, जिसे सुनकर पीड़ित व उसके स्वजन के होश उड़ गए। जिसके बाद वह स्वजन के साथ बहन की ससुराल पहुंचा, लेकिन वह वहां नहीं थी। आरोपितों ने गाली गलौज कर की मारपीट इसके बाद वह वापस लौट गए। 13 जुलाई को ससुराल पक्ष के लोगों ने फोन कॉल कर बताया कि वह उसकी बहन के साथ हापुड़ आ रहे हैं। इसके बाद वह सभी पीड़ित के घर पहुंच गए। शिकायत करने पर आरोपितों ने गाली गलौज कर पीड़ित व उसके स्वजन से मारपीट कर दी। इसके बाद आरोपित धमकी देकर फरार हो गए। महिला की हत्या कर शव गायब करने का आरोप पीड़ित ने बहन की रिश्तेदारी से लेकर परिचितों के यहां पहुंचकर तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। पीड़ित ने ससुराल पक्ष के लोगों पर बहन की हत्या कर शव गायब करने का आरोप लगाया है। एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि संबंधित कोतवाली पुलिस को मामले की जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। जल्द ही मामले से पर्दा हटा दिया जाएगा।

