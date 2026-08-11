हापुड़: व्यस्त सड़क, तेज रफ्तार ई-रिक्शा और छत पर बैठे मासूम; वीडियो देखकर कांप उठेगी रूह

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ की सड़कों पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने का एक वीडियो सामने आया है। इसमें एक ई-रिक्शा चालक बच्चों को रिक्शे की छत पर बैठाकर फर्राटा भरता दिखाई दे रहा है।

व्यस्त सड़क पर दौड़ रहे ई-रिक्शा की छत पर बैठे बच्चों के लिए न तो कोई सुरक्षा इंतजाम है और न ही चालक को उनकी जान की चिंता दिखाई दे रही है। जरा-सी चूक या अचानक ब्रेक लगने पर बच्चे सड़क पर गिरकर गंभीर हादसे का शिकार हो सकते हैं।

वीडियो में ई-रिक्शा की छत पर दो बच्चे बैठे दिखाई दे रहे हैं, जबकि नीचे सड़क पर वाहनों की आवाजाही भी जारी है। ड्राइवर के खिलाफ उठी एक्शन की मांग इस तरह बच्चों को बैठाकर ई-रिक्शा दौड़ाना न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन है, बल्कि मासूमों की जिंदगी को सीधे खतरे में डालना भी है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।