हापुड़ में वृद्ध महिला और बेटे पर लाठी-डंडों से हमला, वीडियो वायरल होने पर जागी पुलिस
हापुड़ के ब्रजघाट में दबंगों ने एक वृद्ध महिला और उसके बेटे पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और घायल महिला को मेरठ रेफर किया गया।
HighLights
ब्रजघाट में वृद्ध महिला और बेटे पर लाठी-डंडों से हमला।
मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से पुलिस जागी।
घायल वृद्ध महिला को मेरठ के मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया।
जागरण संवाददाता, हापुड़। तीर्थनगरी ब्रजघाट में दबंगों ने कानून-व्यवस्था को चुनौती देते हुए एक वृद्ध महिला और उसके बेटे पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई।
हमले में गंभीर रूप से घायल वृद्ध महिला को प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ के मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है।
पीड़ित परिवार के अनुसार, घटना के तुरंत बाद ब्रजघाट पुलिस चौकी में आरोपितों के खिलाफ लिखित तहरीर दी गई थी। आरोप है कि शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई नहीं होने से आरोपित पक्ष के हौसले बुलंद रहे और पीड़ित परिवार खुद को असुरक्षित महसूस करता रहा।
पुलिस से कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित परिवार ने मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में कुछ लोग वृद्ध महिला और उसके बेटे पर लाठी-डंडों से हमला करते दिखाई दे रहे हैं।
वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। पीड़ित परिवार ने आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है।
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