    Hapur News: बेटे ने घर में मचाया आतंक, माता-पिता और भाई को जान से मारने की दी धमकी

    By Kesav Tyagi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 04:05 PM (IST)

    हापुड़ में एक शराबी बेटे ने नशे में अपने घर में तोड़फोड़ की और माता-पिता व भाई को जान से मारने की धमकी दी। बेटे की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे कई साल पहले घर से निकाल दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चाहकमाल में शराब के नशे में धुत एक युवक ने अपने ही घर मेंजमकर तोड़फोड़ की। विरोध पर मां-बाप व छोटे भाई को हत्या की धमकी दी। मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।

    पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में मोहल्ला चाहकमाल के संदीप अग्रवाल ने बताया कि उसका बड़ा बेटा ऋतिक अग्रवाल लंबे समय से शराब का आदी है। नशे में आए दिन मारपीट और गाली-गलौज करता है। इस कारण पीड़ित ने उसे लगभग पांच साल पहले घर से बेदखल कर दिया था।

    इसके बाद ऋतिक बनारस, अहमदाबाद सहित अलग-अलग शहरों में रह रहा था। 21 नवंबर की रात करीब करीब पोने 12 बजे ऋतिक अचानक नशे की हालत में घर में घुस आया।

    उसने पहले पिता पीड़ित के साथ मारपीट की, फिर घर में रखे फर्नीचर, बर्तन और अन्य सामान की तोड़फोड़ शुरू कर दी। शोर सुनकर छोटे बेटे ने तुरंत यूपी-112 पर काल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने की भनक लगते ही ऋतिक ने माता-पिता और छोटे भाई को जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। घटना से दहशत में आए पीड़ित ने एसपी से शिकायत की।

    एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि कोतवाली में ऋतिक अग्रवाल के खिलाफ मारपीट, तोड़फोड़, आपराधिक धमकी सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।