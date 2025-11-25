Hapur News: बेटे ने घर में मचाया आतंक, माता-पिता और भाई को जान से मारने की दी धमकी

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चाहकमाल में शराब के नशे में धुत एक युवक ने अपने ही घर मेंजमकर तोड़फोड़ की। विरोध पर मां-बाप व छोटे भाई को हत्या की धमकी दी। मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में मोहल्ला चाहकमाल के संदीप अग्रवाल ने बताया कि उसका बड़ा बेटा ऋतिक अग्रवाल लंबे समय से शराब का आदी है। नशे में आए दिन मारपीट और गाली-गलौज करता है। इस कारण पीड़ित ने उसे लगभग पांच साल पहले घर से बेदखल कर दिया था।