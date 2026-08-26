हापुड़ में दहेज में 5 लाख और बुलेट की मांग, महिला का आरोप- पति ने दूसरी शादी कर घर से निकाला

जागरण संवाददाता, सिंभावली (हापुड़)। थाना क्षेत्र के गांव रझैडा की नमिता ने पति समेत ससुराल पक्ष के 12 लोगों पर अतिरिक्त दहेज में पांच लाख रुपए नकद और बुलेट बाइक की मांग करने, मारपीट कर घर से निकालने तथा पति द्वारा दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।

पीड़िता नमिता ने बताया कि उसकी शादी 03 मार्च 2025 को जिला बुलंदशहर थाना सिकंदराबाद क्षेत्र के सलेमपुर गांव के अरविंद पुत्र खान सिंह के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद पति अरविंद, सास मीना, ननद बबीता व प्रीति, नंदोई ललित व सुमित, गणेश, नन्हे, जेठानी आरती, बबीता पत्नी गणेश तथा ससुर खान सिंह उसे कम दहेज का ताना देते थे और पांच लाख रुपए नकद व बुलेट बाइक की मांग कर रहे थे।

पीड़िता का आरोप है कि 18 जून 2026 की रात आरोपितों ने उसके साथ मारपीट कर पहने हुए कपड़ों में ही घर से निकाल दिया और उसके सोने-चांदी के गहने अपने कब्जे में ले लिया।बाद में स्वजन ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन ससुराल पक्ष कथित रूप से अपनी मांग पर अड़ा रहा।