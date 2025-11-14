Delhi Blast: आतंक का 'प्रिस्क्रिप्शन' लिख रहा डॉ. फारूख, जांच में उजागर होंगे खौफनाक इरादे

केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ के पिलखुवा स्थित जीएस मेडिकल कॉलेज से बुधवार देर रात प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूख अहमद डार की गिरफ्तारी के बाद जिला सुर्खियों में है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, फारूख मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक की आड़ में आतंक का प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा था। बड़े आतंकी संगठनों से जुड़कर वह जिले में आतंकी मॉड्यूल तैयार कर रहा था। पूछताछ के दौरान कई बड़े राज खुलने की संभावना है। जांच के दायरे में अन्य स्टाफ सदस्यों की भी पड़ताल हो सकती है।

पुलिस के मुताबिक, डॉक्टर फारूख ने छह अक्टूबर 2022 से पांच अप्रैल 2024 तक उसने फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में नौकरी की थी। यहां नौकरी छोड़ने के बाद छह अप्रैल 2024 को वह जीएस मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट के पद पर काम करने लगा।

असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के बाद वह कैंपस में रहते हुए चिकित्सका व अन्य विभागीय कार्यों में सक्रिय रहता था। मगर, उसकी निजी जिंदगी से कोई भी परिचित नहीं था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी मुजम्मिल से मिली जानकारी के बाद हापुड़ पहुंचकर उसे दबोचा है।