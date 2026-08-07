गंगा का जलस्तर बढ़ने से अलर्ट हुए अधिकारी, ब्रजघाट पर डीएम-एसपी ने कांवड़ियों से लिया फीडबैक

जागरण संवाददाता, हापुड़। सावन माह में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है।

इसी क्रम में बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी कविता मीना और पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट पहुंचकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया।

बताया कि दोनों अधिकारियों ने घाटों पर मौजूद कांवड़ियों से सीधे बातचीत कर उन्हें मिल रही सुविधाओं और सुरक्षा इंतजामों का फीडबैक लिया।

निरीक्षण के दौरान डीएम और एसपी ने स्नान घाटों, बैरिकेडिंग, पुलिस तैनाती, गोताखोरों की व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की आवाजाही का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए हर स्तर पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही न होने पाए।

प्रशासन की पहली प्राथमिकता प्रत्येक कांवड़िए और श्रद्धालु की सुरक्षा है। घाटों पर लगातार निगरानी रखी जाए, खतरनाक स्थानों पर किसी को भी जाने न दिया जाए तथा श्रद्धालुओं को केवल सुरक्षित स्थानों पर ही स्नान कराया जाए। साथ ही जलस्तर में किसी भी बदलाव की सूचना तत्काल संबंधित विभागों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि भीड़ प्रबंधन प्रभावी ढंग से किया जाए। घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहे और आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी संसाधन हर समय तैयार रखें। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।