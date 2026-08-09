DM के अंदाज ने जीता दिल, प्रोटोकॉल को पीछे छोड़ बच्चों के बीच पहुंचीं कविता मीना; खिलाए बिस्किट

जागरण संवाददाता, हापुड़। कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने निकलीं डीएम कविता मीना का एक अलग ही अंदाज लोगों को देखने को मिला। सड़क किनारे खड़े मासूम बच्चों पर नजर पड़ते ही डीएम ने न सिर्फ अपना काफिला रुकवाया, बल्कि प्रोटोकॉल की औपचारिकताओं को पीछे छोड़कर खुद बच्चों के पास पहुंच गईं।

उन्होंने बच्चों से हालचाल पूछा और अपने हाथों से उन्हें बिस्किट के पैकेट बांटे। इस सहज और संवेदनशील व्यवहार का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस दौरान डीएम ने बच्चों से पूछा कि वह स्कूल जाते हैं क्या। इस पर बच्चों ने अब स्कूल जाने की बात कही। डीएम ने उनका प्रवेश स्कूल में कराने के आदेश दिए हैं।

दरअसल, डीएम कविता मीना व एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह सिंह कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जिले में सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए निरीक्षण पर निकली थीं। सड़क पर सरकारी वाहनों का काफिला आगे बढ़ रहा था। डीएम ने अपना काफिला रुकवा दिया इसी दौरान डीएम की नजर सड़क किनारे खड़े कुछ बच्चों पर पड़ी। बच्चों को देखते ही डीएम ने अपना काफिला रुकवा दिया। वह वाहन से नीचे उतरीं और सीधे बच्चों के बीच पहुंच गईं। अचानक डीएम को अपने सामने देखकर बच्चे भी उत्साहित नजर आए। डीएम ने बेहद सहजता से बच्चों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना।