Hapur: शराब पीने का विरोध किया तो ढाबे में लगा दी आग, करीब एक लाख रुपये का नुकसान

हापुड़ में एक ढाबा संचालक को शराब का सेवन कर रहे लोगों का विरोध करना महंगा पड़ गया। आरोपितों ने पीड़ित के ढाबे में आग लगा दी। उसे करीब एक लाख रुपये का नुकसान हुआ है। हत्या की धमकी देकर फरार हो गए। आग लगता देखकर स्थानीय लोग वह राहगीर मौके पर पहुंचे और पीड़ित के साथ आग बुझाने का प्रयास करने लगे।

शराब पीने का विरोध किया तो ढाबे में लगा दी आग

Your browser does not support the audio element.

हापुड़, जागरण संवाददाता। थाना क्षेत्र के मसूरी-गुलावठी रोड पर स्थित ढाबा संचालक को शराब का सेवन कर रहे लोगों का विरोध करना महंगा पड़ गया। आरोपितों ने पीड़ित के ढाबे में आग लगा दी। उसे करीब एक लाख रुपये का नुकसान हुआ है। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने एक नामजद व चार अज्ञात आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट कर ली है। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में जिला गौतमबुद्धनगर के थाना जारचा क्षेत्र के गांव गुलावठी खुर्द के ललित शर्मा ने बताया कि उसका धौलाना क्षेत्र के मसूरी-गुलावठी रोड पर अरविंद डेरी के सामने ढाबा है। मंगलवार दोपहर वह अपने ढाबे पर मौजूद था। इस दौरान अज्ञात निवासी दुलीचंद अपने चार अज्ञात साथियों के साथ उसके ढाबे पर पहुंचा। विरोध पर ढाबे में लगा दी आग ढाबे पर बैठकर सभी लोग ने खाना मांगा। इसी बीच वह शराब का सेवन करने लगे। पीड़ित ने इसका विरोध करते हुए पुलिस को बुलाने की बात कही। इससे गुस्साए आरोपित गाली गलौज कर अभद्रता करने लगे। विरोध करने पर आरोपितों ने पीड़ित के साथ मारपीट कर दी। आरोपितों ने उसके ढाबे में आग लगा दी और हत्या की धमकी देकर फरार हो गए। आग लगता देखकर स्थानीय लोग वह राहगीर मौके पर पहुंचे और पीड़ित के साथ आग बुझाने का प्रयास करने लगे। इसी बीच पीड़ित ने दमकल विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। करीब एक लाख रुपये का नुकसान आग की चपेट में आकर गल्ले में रखे 5000 रुपये, डी-फ्रिज, फर्नीचर व किराने का सामान जलकर नष्ट हो गया। ढाबा संचालक को करीब एक लाख रुपये का नुकसान हुआ है। थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि दुली शर्मा समेत चार अज्ञात आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Edited By: Shyamji Tiwari