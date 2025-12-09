हापुड़ में इन चीनी मिलों पर 272 करोड़ रुपये बकाया, भाकियू ने गन्ना रिकवरी की जांच कराने की उठाई मांग
भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के जिलाध्यक्ष पवन हुण ने जिला गन्ना अधिकारी को पत्र सौंपा जिसमें चीनी मिल की रिकवरी और गन्ना भुगतान जैसे मुद्दे उठाए गए। ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के जिलाध्यक्ष पवन हुण ने जिला गन्ना अधिकारी को पत्र सौंपा है। इसमें चीनी मिल की रिकवरी, गन्ना भुगतान सहित कई मुद्दों को उठाया गया है।
जिलाध्यक्ष पवन हुण ने जिला गन्ना अधिकारी को पत्र सौंपते हुए बताया कि सिंभावली चीनी मिल की रिकवरी 09.87 और ब्रजनाथपुर चीनी मिल की रिकवरी 10.09 हैं। एक ही जिले की दोनों मिलों की चीनी मिलों की रिकवरी में अंतर आ रहा है। ऐसे में किसी दूसरे जिले की चीनी मिलों से रिकवरी चेक करानी चाहिए।
इसके अतिरिक्त सिंभावली चीनी मिल पर पिछले पेराई सत्र का 97 करोड़ और वर्तमान सत्र का 80 करोड़ (कुल 177 करोड़) रुपये बकाया हो गया है। वहीं, ब्रजनाथपुर चीनी मिल पर 40 करोड़ पिछले सत्र तथा वर्तमान सत्र 45 करोड़ (कुल 95 करोड़) रुपये बकाया हो गया है।
चीनी मिलों द्वारा अभी तक पिछले पेराई सत्र का भी भुगतान नहीं किया गया है, जबकि वर्तमान पेराई सत्र काे शुरू हुए एक माह से अधिक का समय हो गया है। गन्ना भुगतान नहीं मिलने से किसानों की हालत खराब होती जा रही है।
उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच कराने और किसानों का गन्ना भुगतान जल्द से जल्द कराने की मांग की है। अन्यथा की स्थिति में किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।
