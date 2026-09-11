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'सरेंडर करने आए हैं', बदनौली गोलीकांड में नया मोड़; पुलिस की दबिश के बीच अचानक कोतवाली पहुंचे पेरिस और भूपेंद्र?

By Dharampal Arya Edited By: Pooja Tripathi
Published: Fri, 11 Sep 2026 05:25 PM (IST)

हापुड़ के बदनौली गोलीकांड में दीपक की मौत के मामले में फरार चल रहे दो आरोपी पेरिस चौधरी और भूपेंद्र ने शुक्रवार को हापुड़ नगर कोतवाली में आत्मसमर्पण कर दिया।

HighLights

  1. दीपक हत्याकांड के फरार आरोपी पेरिस और भूपेंद्र ने किया आत्मसमर्पण।

  2. आरोपी हाथों में आत्मसमर्पण की तख्ती लेकर कोतवाली पहुंचे।

  3. पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।

जागरण संवाददाता, हापुड़। बदनौली गोलीकांड में दीपक की मौत के मामले में पुलिस की कार्रवाई के बीच शुक्रवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया।

मामले में फरार चल रहे दो आरोपित पेरिस चौधरी और भूपेंद्र हाथों में आत्मसमर्पण की तख्ती लेकर हापुड़ नगर कोतवाली पहुंच गए।

दोनों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद नगर कोतवाली पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।

बदनौली गोलीकांड के बाद से फरार थे दोनों

जानकारी के अनुसार, बदनौली गांव में हुए गोलीकांड के बाद से ही पेरिस चौधरी और भूपेंद्र फरार चल रहे थे। घटना में दीपक कुमार की उपचार के दौरान मौत हो गई थी।

इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था और पुलिस ने आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए दबिश तेज कर दी थी। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात किया गया था।

शुक्रवार को दोनों आरोपित अचानक हाथों में तख्ती लेकर नगर कोतवाली पहुंच गए। तख्ती पर आत्मसमर्पण करने की बात लिखी हुई थी।

पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया

बताया जा रहा है कि दोनों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने दोनों को हिरासत में ले लिया।

घटना के बाद से पुलिस लगातार आरोपितों की तलाश में जुटी थी। पुलिस की दबिश और कार्रवाई के बीच दोनों आरोपितों के आत्मसमर्पण को मामले में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।

हालांकि, दोनों ने आत्मसमर्पण क्यों किया, इस संबंध में पुलिस अधिकारियों की ओर से विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।

आत्मसमर्पण से केस में आया नया मोड़

पुलिस अब दोनों आरोपितों से पूछताछ कर गोलीकांड से जुड़े घटनाक्रम, विवाद की वजह और घटना में उनकी भूमिका के संबंध में जानकारी जुटा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दीपक की मौत के बाद से ही परिजन और ग्रामीण आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। ऐसे में दोनों आरोपितों के कोतवाली पहुंचकर आत्मसमर्पण करने से मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस की पूछताछ और जांच के बाद ही घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा होने की उम्मीद है।