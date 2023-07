Hapur: मामूली विवाद में पीट-पीटकर व्यक्ति को किया बेहोश, गंभीर रूप से घायल; फायरिंग करते हुए आरोपित फरार

हापुड़ में एक घर में घुसकर एक पिता-पुत्र ने थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपितों ने गाली -गलौज करते हुए अभद्रता कर दी। विरोध करने पर आरोपितों ने पीड़ित पर लगातार डंडे से वार कर मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में घायल होकर पीड़ित बेहोश हो गया। पुलिस ने आरोपित व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है।

मामूली विवाद में पीट-पीटकर व्यक्ति को किया बेहोश

हापुड़, जागरण संवाददाता। घर में घुसकर एक पिता-पुत्र ने थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपित ने डंडे से पीट-पीटकर व्यक्ति को बेहोश कर दिया। इसके बाद तमंचे से फायरिंग की और मौके से फरार हो गया। स्वजन ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। एक आरोपित व्यक्ति गिरफ्तार मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने दोनों नामजद आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस ने आरोपित व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके पुत्र की तलाश की जा रही है। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में गांव कोटा हरनाथपुर के सतेंद्र उर्फ प्यारे ने बताया कि रविवार दोपहर गांव के सौरभ से उसके पुत्र भारत का किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। लाठी-डंडों से की पिटाई इस दौरान कुछ लोगों ने मामला शांत कराकर दोनों को अपने-अपने घर भेज दिया था। इससे गुस्साए सौरभ अपने पिता भीष्म के साथ शाम के वक्त उसके घर में घुस आया। आरोपितों ने गाली -गलौज करते हुए अभद्रता कर दी। विरोध करने पर आरोपितों ने पीड़ित पर लगातार डंडे से वार कर मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित के घर पर की फायरिंग मारपीट में घायल होकर पीड़ित बेहोश हो गया। इसके बाद उसके स्वजन भी वहां आ गए। आरोपितों ने पीड़ित के घर पर फायरिंग की। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। इसके बाद आरोपित हत्या की धमकी देकर फरार हो गए। थाना बाबूगढ़ प्रभारी निरीक्षक शीलेष कुमार ने बताया कि मामले में नामजद आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस ने भीष्म को गिरफ्तार कर लिया है। जल्द ही उसके पुत्र सौरभ को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपित को न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

