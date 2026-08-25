हापुड़ में मिलावटखोरी पर बड़ा एक्शन, छापामारी में तुषार डेयरी से 9 क्विंटल मिलावटी क्रीम जब्त
हापुड़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने तुषार डेयरी पर छापा मारकर नौ कुंतल मिलावटी क्रीम और 55 किलोग्राम रिफाइंड बरामद किया। नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं।
HighLights
खाद्य सुरक्षा विभाग ने हापुड़ की तुषार डेयरी पर छापा मारा।
नौ कुंतल मिलावटी क्रीम और 55 किलो रिफाइंड तेल बरामद।
बिना लाइसेंस चल रही डेयरी सील, कानूनी कार्रवाई होगी।
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में मिलावटखोरी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना बाबूगढ़ के कुचेसर चौपला क्षेत्र स्थित फतेहपुर में संचालित तुषार डेयरी पर छापामारी की।
टीम ने मौके से बड़ी मात्रा में नौ कुंतल मिलावटी क्रीम और 55 किलोग्राम रिफाइंड बरामद किया। कार्रवाई मिलावटी पनीर तैयार किए जाने की शिकायत के बाद की गई। विभाग ने दूध, पनीर और दही के नमूने लेकर जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, गांव बनखंडा में तुषार डेयरी संचालित हो रही थी। डेयरी संचालक ने सोमवार सुबह डेयरी को कुचेसर चौपला क्षेत्र के फतेहपुर में एक किराए के मकान में शिफ्ट किया था। जहां दूध से संबंधित उत्पाद तैयार किए जा रहे थे।
शिकायत मिलने के बाद खाद्य विभाग की टीम ने सोमवार सुबह मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। छापेमारी के दौरान टीम को मौके पर कुल 15 ड्रम में करीब नौ कुंतल क्रीम मिली।
इसके अलावा करीब 55 किलोग्राम रिफाइंड भी बरामद किया गया। इतनी बड़ी मात्रा में सामग्री मिलने के बाद टीम ने मौके पर मौजूद खाद्य पदार्थों की जांच की और आवश्यक नमूने लिए।
नमूनों को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार राय ने बताया कि उनके नेतृत्व में आरपी गंगवार, सोविदर सिंह पंगाल, विपिन कुमार, मोहित कुमार, आरपी गुप्ता और शहरीश सादात समेत विभागीय टीम ने कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने दूध, पनीर और दही के नमूने भी लिए हैं। इन नमूनों को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाएगा।
जांच रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि खाद्य पदार्थों में किसी प्रकार की मिलावट की गई थी या नहीं। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायत मिलने पर जांच और सैंपलिंग की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
955 किलो मिलावटी क्रीम जब्त
पिछली कार्रवाई के बाद भी नहीं रुका मिलावट का धंधा। बताया गया कि पहले पकड़े जाने के बाद कारोबारी ने अपना ठिकाना बदल लिया और नए स्थान पर फिर से मिलावटी क्रीम तैयार करने लगा। सोमवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नए ठिकाने पर छापा मारकर 955 किलो मिलावटी क्रीम बरामद की।
विभाग ने पूरी क्रीम नष्ट करा दी और बिना लाइसेंस कारोबार करने पर प्रतिष्ठान बंद करा दिया। अब संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी है।
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खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापे के दौरान प्रतिष्ठान संचालक के पास खाद्य कारोबार के लिए जरूरी लाइसेंस नहीं पाया। बिना खाद्य लाइसेंस के कारोबार संचालित किए जाने पर प्रतिष्ठान को मौके पर ही बंद करा दिया गया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि संचालक के खिलाफ बिना खाद्य अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार करने के आरोप में भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। - चंद्रशेखर मिश्रा, उपायुक्त खाद्य सुरक्षा