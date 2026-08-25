हापुड़ में मिलावटखोरी पर बड़ा एक्शन, छापामारी में तुषार डेयरी से 9 क्विंटल मिलावटी क्रीम जब्त

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में मिलावटखोरी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना बाबूगढ़ के कुचेसर चौपला क्षेत्र स्थित फतेहपुर में संचालित तुषार डेयरी पर छापामारी की।

टीम ने मौके से बड़ी मात्रा में नौ कुंतल मिलावटी क्रीम और 55 किलोग्राम रिफाइंड बरामद किया। कार्रवाई मिलावटी पनीर तैयार किए जाने की शिकायत के बाद की गई। विभाग ने दूध, पनीर और दही के नमूने लेकर जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, गांव बनखंडा में तुषार डेयरी संचालित हो रही थी। डेयरी संचालक ने सोमवार सुबह डेयरी को कुचेसर चौपला क्षेत्र के फतेहपुर में एक किराए के मकान में शिफ्ट किया था। जहां दूध से संबंधित उत्पाद तैयार किए जा रहे थे।

शिकायत मिलने के बाद खाद्य विभाग की टीम ने सोमवार सुबह मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। छापेमारी के दौरान टीम को मौके पर कुल 15 ड्रम में करीब नौ कुंतल क्रीम मिली। इसके अलावा करीब 55 किलोग्राम रिफाइंड भी बरामद किया गया। इतनी बड़ी मात्रा में सामग्री मिलने के बाद टीम ने मौके पर मौजूद खाद्य पदार्थों की जांच की और आवश्यक नमूने लिए। नमूनों को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार राय ने बताया कि उनके नेतृत्व में आरपी गंगवार, सोविदर सिंह पंगाल, विपिन कुमार, मोहित कुमार, आरपी गुप्ता और शहरीश सादात समेत विभागीय टीम ने कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने दूध, पनीर और दही के नमूने भी लिए हैं। इन नमूनों को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाएगा।