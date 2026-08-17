जांबाज अफसर मुनीष प्रताप को वीरता के लिए मिला राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड, हापुड़ में खुशी का माहौल

जागरण संवाददाता, हापुड़। उत्तर प्रदेश पुलिस के जांबाज अधिकारी और वर्तमान में हापुड़ साइबर थाना प्रभारी के पद पर तैनात निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह ने एक बार फिर जनपद का नाम रोशन किया है।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित समारोह में उन्हें उत्कृष्ट कार्य और अदम्य साहस के लिए राष्ट्रपति गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया गया। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने उन्हें पदक पहनाकर सम्मानित किया।

मुनीष प्रताप सिंह को यह सम्मान 21 जुलाई 2021 को नोएडा के सेक्टर-20 कोतवाली प्रभारी रहते हुए प्रदर्शित की गई वीरता के लिए मिला है।

जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया

पुलिस को सूचना मिली थी कि दो लाख रुपये का इनामी और मोस्ट वांटेड बदमाश अजय कालिया सेक्टर-14 नाले के पास छिपा है। सूचना पर पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की। खुद को घिरा देखकर कालिया ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया।