'मम्मी-पापा कहां गए?' हापुड़ हादसे में माता-पिता को खोने वाली 5 साल की रिया के सवालों से गमगीन हुआ पूरा गांव

रितिक शर्मा, बहादुरगढ़ (हापुड़)। हापुड़ में थाना क्षेत्र के जखैड़ा रहमतपुर गांव में शनिवार को दंपति का एक साथ शव उठे तो स्वजन सहित पूरे गांव में कोहराम मच गया। दंपति अपने पीछे पांच वर्ष की एक बच्ची को छोड़ गए हैं।

बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के जखैड़ा रहमतपुर गांव के रहने वाले जितेंद्र उम्र 30 वर्ष अपनी पत्नी शशि उम्र करीब 28 वर्ष के साथ शुक्रवार की शाम बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान एक ट्रैक्टर से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। इसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद स्वजन में कोहराम मच गया था।

पांच वर्ष की है रिया शनिवार को दोनों के शव एक साथ गांव में पहुंचे तो गांव में कोहराम मच गया। दोनों के शव एक साथ उठे तो स्वजन के साथ ही ग्रामीणों की आंखे भी नम हो गई। उनके पांच वर्ष की बेटी रिया है। रिया को तो यह भी नहीं पता कि उसके सिर से माता पिता का साया उठ चुका है।