Hapur: मस्जिद में कूलर पर टोपी रखते वक्त करंट की चपेट में आया मासूम, मौत

मस्जिद में नमाज पढ़ने गए कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले का आठ वर्षीय मासूम बच्चा कूलर में उतरे करंट की चपेट में आ गया। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह बच्चे को कूलर के पास से हटाया और अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद स्वजन ने मस्जिद में हंगामा भी किया। बच्चे की मौत से स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

मस्जिद में कूलर पर टोपी रखते वक्त करंट की चपेट में आया मासूम, मौत

हापुड़, जागरण संवाददाता। मस्जिद में नमाज पढ़ने गए कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले का आठ वर्षीय मासूम बच्चा कूलर में उतरे करंट की चपेट में आ गया। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह बच्चे को कूलर के पास से हटाया और अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद स्वजन ने मस्जिद में हंगामा भी किया। बच्चे की मौत से स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। पुराना बाजार के अरशद ने बताया कि उसका अबू हुरैरा(8) कक्षा में दो में पढ़ता था। बुधवार करीब डेढ़ बजे वह जौहर की नमाज पढ़ने के लिए वह रहमानिया मस्जिद में गया था। मस्जिद में पहुंचने के बाद उसने अपने सिर पर पहनी टोपी उतारकर एक कूलर पर रख दी। इसी दौरान वह कूलर में उतरे करंट की चपेट में आ गया और उसकी चीख निकल गई। चीख सुनकर मस्जिद में मौजूद लोगों ने किसी तरह उसे कूलर के पास से हटाया और अस्पताल ले गए। मामले की जानकारी पर बच्चे के स्वजन भी अस्पताल पहुंच गए। कुछ देर बाद चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी पर अस्पताल में मौजूद स्वजन विलाप करने लगे। बच्चे का शव लेकर स्वजन घर पहुंचे। आक्रोशित स्वजन ने मस्जिद में पहुंचकर लापरवाही का आरोप लगा हंगामा कर दिया। उन्होंने मौलाना के साथ हाथापाई भी की। हालांकि, सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्वजन को समझा-बुझाकर घर भेज दिया। देर शाम गमगीन माहौल में बच्चे के शव को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सतेंद्र सिंह ने बताया कि करंट लगने से बच्चे की मौत हुई है। इस संबंध में कोई तहरीर नहीं मिली है।

