Hapur: अज्ञात कैंटर की टक्कर से कार सवार युवक की मौत, तीन भाई समेत चार घायल

हाफिजपुर क्षेत्र के एन एच-09 स्थित जेएमएस कालेज कट के पास पहुंचने पर अनियंत्रित कैंटर के चालक ने कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए गए और उसमें सवार सभी युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा होता देख वहां से गुजर रहे राहगीरों ने फोन कॉल कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह क्षतिग्रस्त कार...

हापुड़ में दुर्घटना में घायल हुआ सचिन।

Your browser does not support the audio element.

HighLights थाना हाफिजपुर क्षेत्र के एनएच-09 स्थित जेएमएस कॉलेज कट के पास हुआ हादसा कस्बा बाबूगढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं कार सवार युवक

हापुड़, जागरण संवाददाता। गाजियाबाद से कस्बा बाबूगढ़ जा रहे कर सवार युवकों को थाना हाफिजपुर क्षेत्र के एन एच-09 स्थित जेएमएस कालेज कट के पास अनियंत्रित कैंटर के चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई। जबकि, तीन सगे भाई समेत चार लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। थाना हाफिजपुर प्रभारी निरीक्षक बृजेश सिंह ने बताया कि कस्बा बाबूगढ़ के 28 वर्षीय पिंटू, राजीव व सगे भाई मोहित, सचिन और प्रिंस कार में सवार होकर मंगलवार देर रात गाजियाबाद से बाबूगढ़ लौट रहे थे। थाना हाफिजपुर क्षेत्र के एन एच-09 स्थित जेएमएस कालेज कट के पास पहुंचने पर अनियंत्रित कैंटर के चालक ने कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए गए और उसमें सवार सभी युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने दी घटना की सूचना हादसा होता देख वहां से गुजर रहे राहगीरों ने फोन कॉल कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह क्षतिग्रस्त कार से घायलों को बाहर निकाला और स्थानीय अस्पताल में ले गई। जहां चिकित्सकों ने पिंटू को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में अन्य घायल लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मामले में तहरीर नहीं दी गई है । तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Pooja Tripathi