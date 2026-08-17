हापुड़ में शादी के दो दिन बाद ही सोने-चांदी के जेवर लेकर दुल्हन फरार, तलाश में जुटी पुलिस

संवाद सहयोगी, सिंभावली। थाना क्षेत्र के लिसड़ी उर्फ भगवतीपुर गांव के विनोद कुमार ने शादी के दो दिन बाद पत्नी पर सोने-चांदी के जेवर लेकर घर से फरार होने का आरोप लगाया है। पति की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर दुल्हन की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस फोटो और वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि युवती ने पूर्व में अन्य लोगों से शादी की है या नहीं।

पीड़ित विनोद कुमार के अनुसार, करीब तीन माह पहले उसने शादी के लिए हल्द्वानी निवासी एक पंडित से संपर्क किया था। पंडित ने बताया कि युवती गरीब परिवार से है और उसके माता-पिता को कुछ धनराशि देनी होगी। मंदिर में शादी कराने की बात कही गई। विनोद ने आरोप लगाया कि 14 अगस्त को वह अपनी मां जयवीरी, भाई मनोज और अन्य स्वजन के साथ रामपुर स्थित शिव मंदिर पहुंचा। वहां पंडित ने युवती सीमा से उसकी शादी कराई।

युवती की मां को एक लाख रुपये दिए गए इसके बाद युवती की मां को एक लाख रुपये दिए गए और पंडित ने शादी कराने के नाम पर 2100 रुपये लिए। शादी के बाद विनोद पत्नी को अपने घर ले आया। उसके अनुसार, उसने पत्नी को पहनने के लिए एक जोड़ी पायल, कानों की बालियां, चांदी का हार और सोने का मंगलसूत्र दिया था। आरोप है कि 15 अगस्त की रात करीब दो बजे पत्नी सभी जेवर लेकर घर से चली गई। काफी तलाश करने के बाद भी उसका पता नहीं चल सका।