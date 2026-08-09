चार्जिंग प्वाइंट से बैटरी चोरी करने का पर्दाफाश, हापुड़ पुलिस ने दबोचे दो शातिर आरोपी

संवाद सहयोगी, पिलखुवा। हापुड़ में न्यू शिवाजी नगर स्थित न्यू संगम चार्जिंग प्वाइंट से चोरी हुई दो बैटरियों के मामले में कोतवाली पुलिस ने घटना का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की दोनों बैटरियां और दो अवैध चाकू बरामद किए हैं।

कोतवाली प्रभारी अतुल चौहान ने बताया कि शनिवार को पुलिस टीम अपराध नियंत्रण के लिए क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बड़ौदा हिंदवान के कच्चे रास्ते पर दो संदिग्ध युवकों को रोककर तलाशी ली गई। उनके पास से लिव गार्ड कंपनी की दो बैटरियां और दो चाकू बरामद हुए। पूछताछ में बैटरियां न्यू शिवाजी नगर स्थित चार्जिंग प्वाइंट से चोरी करने की बात सामने आई।