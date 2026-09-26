हापुड़: PNB बैंक के अंदर बुजुर्ग किसान से 9500 रुपये की ठगी, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

संवाद सहयोगी, सिंभावली (हापुड़)। बैंक से रुपये निकालने आए बुजुर्ग किसान के साथ हुई ठगी के मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। सीसीटीवी कैमरें और पीड़ित की जानकारी के आधार पर पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।

उधर. बैंक में पुलिस ड्यूटी होने के बावजूद इस तरह की घटना होना कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के अक्क्खापुर गांव के उदयवीर सिंह ने बताया कि 15 सितंबर को वह सिंभावली क्षेत्र स्थित पंजाब नेशनल बैंक से 50 हजार रुपये निकालकर कैश काउंटर के पास खड़े थे। इसी दौरान पास खड़े एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें बुजुर्ग बताते हुए रुपये गिनने में मदद करने की बात कही।

आरोप है कि इसी दौरान व्यक्ति ने नोटों की गड्डी में से 500 रुपये के 19 नोट निकाल लिए और बाकी रकम उदयवीर को वापस कर दी। रुपये हाथ में लेते ही किसान को गड्डी कुछ पतली लगी। दोबारा रुपये गिनने पर उसमें 95 सौ रुपये कम निकले।