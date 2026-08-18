'युवकों की मस्जिद में महीनों से हो रही थी आवाजाही', एटीएस की कार्रवाई के बाद बोले ग्रामीण

ठाकुर डीपी आर्य, हापुड़। मुख्यालय से 50 किमी दूर गंगा के तटीय क्षेत्र में बसा गांव। बागों और खेतों से घिरे गांव में यों तो रोजाना चहल-पहल रहती थी, लेकिन मंगलवार को यहां के लोग सहमें-सहमें थे। गांव में तीन मस्जिद हैं और चौथी का निर्माण हो रहा है। तीन मदरसों में गांव के बच्चे पढ़ते हैं। मस्जिद में भी तालीम दी जाती है। इन दिनों चर्चाओं में है कुरैशियान मस्जिद। इसमें बच्चों को दीनी तालीम देने के लिए दो मौलवी हैं।

गांव की दो अन्य मस्जिदों में सीसीटीवी लगे हैं, जबकि कुरैशियान मस्जिद में सीसीटीवी नहीं लगाए गए हैं। दो अन्य मस्जिद जहां गांव में मुख्य मार्गों पर हैं, वहीं कुरैशियान मस्जिद का रास्ता छोटी गलियों से होकर जाता है, जहां पर कार नहीं जा सकती है।

मंगलवार को दैनिक जागरण की टीम शेरपुर की उसी कुरैशियान मस्जिद पर पहुंची, जहां से 14 अगस्त को एटीएस ने दो संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया था। आज यह गांव पहले जैसा सामान्य नहीं था। कुछ सहमा-सहमा था। ग्रामीणों ने बताया कि जिन युवकों को यहां से पकड़ा गया था, वह कई महीने से आते-जाते रहते थे और यहां कई बार रात को भी रुकते थे। उनको मस्जिद से अलसुबह जाते हुए देखा गया था।

एटीएस की कार्रवाई के बाद गांव में सवालों का शोर बढ़ गया शेरपुर की गलियां भले ही खामोश हैं, लेकिन एटीएस की कार्रवाई के बाद गांव में सवालों का शोर बढ़ गया है। जैश-ए-मोहम्मद से संबंधों के आरोप में युवकों की गिरफ्तारी के बाद ग्रामीणों ने दावा किया है कि बाइक सवार युवकों का मस्जिद में कई महीनों से आना-जाना था। ग्रामीणों के अनुसार, युवक कई-कई दिन तक मस्जिद में ठहरते भी थे।

हालांकि, मस्जिद के मौलाना और मौलवी ने युवकों से परिचित होने और उनके नियमित रूप से आने-जाने की जानकारी से साफ इन्कार किया है। मस्जिद के मौलाना और मौलवी का कहना है कि युवक अचानक बाइक से मस्जिद पहुंचे थे। इसी दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हालांकि हालात बयां कर रहे थे कि इस मस्जिद तक काेई जानकार ही पहुंच सकता था। यहां तक पहुंचने का रास्ता सामान्य आवागमन वाला नहीं था।

आतंकी कनेक्शन सामने आने से ग्रामीण हैरान एक युवक जफर के जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन से कथित संबंध सामने आने के बाद ग्रामीणों में हैरानी है। गांव में अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि यदि युवकों की मस्जिद में महीनों से आवाजाही थी तो उनकी पहचान और गतिविधियों के बारे में किसी को जानकारी क्यों नहीं हुई।