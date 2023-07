हापुड़ में एक किसान के घर पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने धमकी भरा पत्र चिपका दिया है। पीड़ित ने बाहर आकर देखा तो पर्च पर उससे पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। रुपये नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। रुपये कहां ले जाने और किस को देने हैं इसके लिए अगले पर्च का इंतजार करने की बात कहीं गई थी।

घर के बाहर धमकी भरा लेटर चिपकाकर मांगी रंगदारी

बहादुरगढ़, संवाद सहयोगी। थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले एक किसान के घर पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने धमकी भरा पत्र चिपका दिया है। घर के बाहर चिपकाए गए पत्र में पांच लाख रुपये की रंगादारी मांगने के अलावा पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित ने नहीं दर्ज कराई शिकायत हालांकि, पीड़ित की ओर से थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन पुलिस ने ग्रामीणाें की सूचना पर मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव में रहने वाला एक किसान मंगलवार की सुबह जब सो कर उठा तो देखा कि कुछ बच्चे उसकी दीवार पर लगे एक पर्च को पढ़ रहे थे। पांच लाख की मांगी रंगदारी पीड़ित ने बाहर आकर देखा तो पर्चे पर उससे पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। रुपये नहीं देने पर आने वाले दिनों में जान से मारने की धमकी दी गई थी। पत्र में आगे लिखा गया कि रुपये कहां ले जाने और किस को देने हैं, इसके लिए अगले पर्च का इंतजार करने की बात कहीं गई थी। पुलिस में शिकायत पर जान से मारने की धमकी वहीं, पुलिस को शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। पीड़ित ने उस पर्च को दीवार से हटाकर रख लिया और भयभीत हो गया। मामले की जानकारी गांव में आग की भांति फेल गई। मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने संबंधित व्यक्ति से वार्ता करने का प्रयास किया, लेकिन उसने अभी तक थाने में कोई तहरीर नहीं दी। थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से थाने में अभी तक कोई तहरीर नहीं आई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। पर्चा चस्पा करने वाले की जांच की शीघ्र ही आरोपित को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।

