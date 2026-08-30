हापुड़ में देर रात सोते समय दो बहनों पर फेंका तेजाब, गंभीर हालत में मेरठ किया रेफर

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव माधापुर में रविवार रात करीब 1:30 बजे घर में सो रही दो बहनों पर तेजाब डालने की सनसनीखेज घटना सामने आई। हमले में दोनों बहनें गंभीर रूप से झुलस गईं।

वहीं, चीख-पुकार सुनकर जागे परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गंभीर हालत में मेरठ रेफर कर दिया गया। आरोपी मौके से फरार पुलिस के अनुसार, रात में दोनों बहनें घर में सो रही थीं। इसी दौरान एक व्यक्ति ने उन पर तेजाब फेंक दिया। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही सिंभावली पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई।