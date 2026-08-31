हापुड़ तेजाब हमला: आरोपी हर्ष भाटी ने 5 दिन पहले खरीदा था तेजाब, 2 दिन से तलाश रहा था मौका

सतीश शर्मा, हापुड़। हापुड़ में सिंभावली के माधापुर गांव में दो सगी बहनों पर तेजाब फेंकने की घटना अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं थी, बल्कि आरोपित हर्ष भाटी उर्फ छुट्टक ने हमले की पूरी तैयारी पहले से कर रखी थी।

पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि उसने करीब पांच दिन पहले ही तेजाब खरीद लिया था। पहले उसने दुकान से टायलेट साफ करने वाला तेजाब खरीदा, लेकिन उसे कम प्रभाव वाला लगा। इसके बाद उसने फेरी लगाने वाले व्यक्ति से अधिक सांद्रता वाला तेजाब खरीदा। पिछले दो दिनों से वह मौका तलाश रहा था और शनिवार रात घर के आंगन में दोनों बहनों के सोने के बाद हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक, हर्ष की कीर्ति से सगाई हुई थी, लेकिन उसके व्यवहार और अन्य कारणों के चलते स्वजन ने रिश्ता तोड़ दिया था। सगाई टूटने के बाद से वह मानसिक रूप से व्यथित था। आरोपी किसी भी तरह कीर्ति को हासिल करना चाहता था। इसके लिए वह लगातार उस पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। फोन पर अभद्रता और दबाव बनाने के बावजूद जब बात नहीं बनी तो उसने हमला करने की साजिश रची।

2 दिन से तलाश रहा था मौका पूछताछ में सामने आया कि तेजाब खरीदने के बाद हर्ष दो दिन से हमले के लिए उचित मौके की तलाश में था। शनिवार रात उसे पता था कि कीर्ति और उसकी छोटी बहन वंशिका घर के आंगन में सो रही हैं। इसके बाद वह बाइक से माधापुर पहुंचा और दीवार फांदकर घर में घुस गया। आरोप है कि उसने दोनों बहनों पर तेजाब उड़ेल दिया। चीख-पुकार सुनकर जागे स्वजन और ग्रामीणों ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया।

बड़ा भाई भी हत्या के मामले में जा चुका है जेल पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि हर्ष का बड़ा भाई शातिर अपराधी है। वह मथुरा में सुपारी लेकर हत्या करने के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस अब हर्ष के आपराधिक इतिहास के साथ उसके भाई की आपराधिक पृष्ठभूमि की भी जानकारी जुटा रही है।