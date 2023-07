Hapur: पुलिस चौकी से 30 मिनट दूर तड़पता रहा व्यक्ति, ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत; एक घायल

हापुड़ के मसूरी-गुलावठी रोड औद्योगिक क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार कामगारों को टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। मृतक के परिजनों ने कहा कि चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही दुर्घटना के बाद सुनील 30 मिनट तक तड़पता रहा लेकिन उसे किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल पाई।

ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत; एक घायल

Your browser does not support the audio element.

धौलाना, जागरण संवाददाता। धौलाना थाना क्षेत्र के मसूरी-गुलावठी रोड औद्योगिक क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार कामगारों में टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरे को गंभीर हालत में गाजियाबाद के एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर पुलिस के अनुसार धौलाना के सुनील शर्मा और राजकुमार सिंह औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक एल्युमिनियम फैक्ट्री में काम करते थे। सोमवार की देर शाम को दोनों युवक फैक्ट्री से ड्यूटी खत्म कर वापस धौलाना लौट रहे थे। तभी मसूरी-गुलावठी रोड औद्योगिक क्षेत्र की पुलिस चौकी से 100 मीटर की दूरी पर ऐशटेक प्राइवेट लिमिटेड के पास देहरा की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। पुलिस चौकी से 100 मीटर दूर हादसा ट्रक की टक्कर में सुनील की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घायल रामकुमार को गाजियाबाद स्थित एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक के स्वजन ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही दुर्घटना के बाद सुनील 30 मिनट तक तड़पता रहा, लेकिन उसे किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल पाई। CCTV फुटेज को खंगाल रही पुलिस इसी कारण से उनकी मौत हो गई। मृतक सुनील की पत्नी मधु, बेटे भास्कर और पुत्री निरुपमा का रो -रोकर बुरा हाल है। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि अभी वाहन की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जिसके लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है।

Edited By: Shyamji Tiwari