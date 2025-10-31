गढ़मुक्तेश्वर: महाभारतकालीन कार्तिक गंगा मेला शुरू, हर वर्ष करीब 50 लाख श्रद्धालु होते हैं शामिल, अब तक 14 लाख पहुंचे

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर/ब्रजघाट। जिले के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि कार्तिक गंगा मेला केवल स्नान करने तक ही सीमित नहीं है। कार्तिक पूर्णिमा मेला एकता, भाईचारे, सांस्कृतिक विरासत और एकता का प्रतीक है। यहां से देश के विकास को नई दिशा मिलती है। प्रदेश के मानचित्र पर आने के बाद मेला विभिन्न क्षेत्रों में अपनी साख बढ़ा रहा है। अब मेले से प्रदेश को विकास और स्वदेशी का मूल-मंत्र मिल रहा है। वह शुक्रवार को मेले का औपचारिक उदघाटन करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। वहीं ब्रजघाट के गंगा मेले का उदघाटन सांसद कंवल सिंह तंवर ने किया।

गढ़मुक्तेश्वर में पिछले एक सप्ताह से मेले में श्रद्धालुओं का लगातार आगमन हो रहा है। अभी तक मेले में करीब 14 लाख श्रद्धालु पड़ाव डाल चुके हैं। इस बीच शुक्रवार को गढ़मुक्तेश्वर मेले का औपचारिक शुभारंभ जिले के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने फीता काटकर किया। इस दौरान उन्होंने मेला क्षेत्र में व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया।

मेले में सफाई, कानून व्यवस्था व सेक्टर विभाग के साथ ही श्रद्धालुओं को व्यवस्थित करने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं भारी भीड़ के चलते पर्याप्त गंगा घाट बनाए गए हैं। इस बार गंगा मेले में करीब 50 लाख लोगों के पहुंचने का पूर्वानुमान है।

मेले के निरीक्षण और उदघाटन के अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश सतेंद्र शिशौदिया, जिलाध्यक्ष नरेश तोमर, सांसद कंवर सिंह तंवर, विधायक हरेंद्र सिंह तेवतिया, जिला पंचायत अध्यक्षा रेखा नागर हुण, एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह आदि अनेक लोग मौजूद रहे।

इसके साथ ही ब्रजघाट में लगने वाले शहरी मेले का भी शुक्रवार को सांसद कंवर सिंह तंवर ने फीता काटकर उदघाटन किया। विधायक हरेंद्र सिंह तेवतिया, पालिकाध्यक्ष राकेश बजरंगी, ओमप्रकाश पहलवान, दीपक गौड, विनय मिश्रा आदि अन्य लोग मौजूद रहे।