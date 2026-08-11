गढ़मुक्तेश्वर में तेज ऊफान के बाद गांवों के आसपास जमा होने लगा गंगा का पानी, लोगों में बढ़ी दहशत

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर। हरिद्वार एवं बिजनौर बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण गंगा के जलस्तर में बार- बार उतार चढ़ाव आ रहा है। दो दिन शनिवार एवं रविवार को जलस्तर में वृद्धि होने के बाद सोमवार एवं मंगलवार को 12 सेंटीमीटर की गिरावट आई है। हालाकि गंगा किनारे बसे कई गांवों के आसपास तथा जंगल में जलभराव हो गया है। प्रशासन की टीम लगातार गांवों का निरीक्षण कर लोगों को सचेत कर रहा है।

गढ़मुक्तेश्वर के गंगा किनारे बसे कई गांवों के जंगल में जलभराव हो गया है तो वहीं नीचे रास्तों से भी पानी बहना शुरू हो गया है। शनिवार एवं रविवार को गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद गंगा का जलस्तर 198.68 तक पहुंच गया था, जो येलो अलर्ट से मात्र सात सेंटीमीटर नीचे रह गया था।

जलभराव की स्थिति जस की तस बनी हुई इसके कारण गंगा खादर के किनारे बसे गांव शाकरपुर, लठीरा, चक लठीरा, गढ़ावली, गंगानगर आदि गांवों के जंगल में जलभराव हुआ है। इसके अतिरिक्त जहां रास्ते नीचे अथवा ढलान पर है, वहां से पानी सड़क के ऊपर से बहना शुरू हो गया है। सोमवार को गंगा के जलस्तर में पांच सेंटीमीटर तथा मंगलवार को सात सेंटीमीटर यानि दो दिनों में कुल 12 सेंटीमीटर की मामुली गिरावट आई, लेकिन जलभराव की स्थिति जस की तस बनी हुई है।

हरिद्वार एवं बिजनौर बैराज से लाखों क्यूसेक पानी प्रतिदिन छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण गंगा के जलस्तर पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। तहसीलदार पवन यादव ने कई गांवों का टीम के साथ दौरा किया तथा लोगों से वार्ता करते हुए उनको गंगा से दूर रहने की सलाह दी।

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