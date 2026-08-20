गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी उफान पर, दर्जनों प्रभावित गांव में बचाव टीम तैनात; प्रशासन ने जारी किया अलर्ट

जागरण संवाददाता, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से गढ़मुक्तेश्वर तहसील के तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। जलस्तर बढ़ने के कारण दर्जनों गांवों का आवागमन प्रभावित हुआ है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और तटीय क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है।

प्रशासन की ओर से निगरानी समितियां गठित कर टीमों को तटीय गांवों में लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित अधिकारी जलस्तर की स्थिति और ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी जुटा रहे हैं। वहीं, आपदा प्रबंधन विभाग भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।