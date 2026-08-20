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गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी उफान पर, दर्जनों प्रभावित गांव में बचाव टीम तैनात; प्रशासन ने जारी किया अलर्ट

By Dharampal Arya Edited By: Neeraj Tiwari
Updated: Thu, 20 Aug 2026 11:12 AM (IST)

गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से गढ़मुक्तेश्वर के तटीय गांवों में चिंता बढ़ी है, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर निगरानी बढ़ा दी है।

HighLights

  1. गंगा का जलस्तर बढ़ने से तटीय गांवों में चिंता।

  2. प्रशासन ने अलर्ट जारी कर निगरानी समितियां गठित कीं।

  3. आपदा प्रबंधन टीमें आपात स्थिति से निपटने को तैयार।

जागरण संवाददाता, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से गढ़मुक्तेश्वर तहसील के तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। जलस्तर बढ़ने के कारण दर्जनों गांवों का आवागमन प्रभावित हुआ है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और तटीय क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है।

प्रशासन की ओर से निगरानी समितियां गठित कर टीमों को तटीय गांवों में लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित अधिकारी जलस्तर की स्थिति और ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी जुटा रहे हैं। वहीं, आपदा प्रबंधन विभाग भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी गजेंद्र सिंह बघेल के अनुसार फिलहाल गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। ऐसे में तटीय क्षेत्र के ग्रामीणों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की टीमें किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखी गई हैं।

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