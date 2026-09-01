हापुड़ में मिलावटखोरों पर FSDA का शिकंजा, छापेमारी में भारी मात्रा में संदिग्ध पनीर बरामद

जागरण संवाददाता, हापुड़। मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की टीम ने हापुड़ में कई स्थानों पर छापेमारी की।

मिलावटी पनीर की सूचना पर टीम ने हिम्मतपुर समेत अन्य स्थानों पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में पनीर बरामद किया। कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया।

जांच के बाद स्पष्ट होगी स्थिति

टीम ने बरामद पनीर के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार जांच रिपोर्ट आने के बाद पनीर की गुणवत्ता और उसमें मिलावट की स्थिति स्पष्ट होगी। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक संबंधित स्थानों से आसपास के क्षेत्रों में पनीर की आपूर्ति किए जाने की बात सामने आई है।