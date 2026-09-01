हापुड़ में मिलावटखोरों पर FSDA का शिकंजा, छापेमारी में भारी मात्रा में संदिग्ध पनीर बरामद
हापुड़ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की टीम ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया। छापेमारी के ...और पढ़ें
HighLights
FSDA ने हापुड़ में मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई की।
हिम्मतपुर सहित कई स्थानों से भारी मात्रा में पनीर जब्त।
बरामद पनीर के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए।
जागरण संवाददाता, हापुड़। मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की टीम ने हापुड़ में कई स्थानों पर छापेमारी की।
मिलावटी पनीर की सूचना पर टीम ने हिम्मतपुर समेत अन्य स्थानों पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में पनीर बरामद किया। कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया।
जांच के बाद स्पष्ट होगी स्थिति
टीम ने बरामद पनीर के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार जांच रिपोर्ट आने के बाद पनीर की गुणवत्ता और उसमें मिलावट की स्थिति स्पष्ट होगी। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक संबंधित स्थानों से आसपास के क्षेत्रों में पनीर की आपूर्ति किए जाने की बात सामने आई है।
FSDA की कार्रवाई से एक बार फिर सवाल उठे हैं कि बाजार में पनीर के नाम पर उपभोक्ताओं को किस तरह घटिया और संदिग्ध खाद्य पदार्थ परोसा जा रहा है। विभाग की टीम ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच को लेकर अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही है।