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हापुड़ में 5-17 साल के बच्चों का बायोमेट्रिक आधार अपडेट 30 सितंबर तक फ्री, अलग से काउंटर बनाएं

By Kesav Tyagi Edited By: Kushagra Mishra
Updated: Thu, 20 Aug 2026 09:21 PM (GMT+05:30)

हापुड़ में 5 से 17 वर्ष के बच्चों का पहला बायोमेट्रिक आधार अपडेट 30 सितंबर तक नि:शुल्क कराया जा सकेगा। इसके लिए आधार सेवा केंद्र पर विशेष व्यवस्था की गई है।

हापुड़ में बच्चों का आधार अपडेट रहेगा फ्री। फोटो: सांकेतिक

हापुड़ में बच्चों का आधार अपडेट रहेगा फ्री। फोटो: सांकेतिक

HighLights

  1. बच्चों का पहला बायोमेट्रिक आधार अपडेट नि:शुल्क

  2. यह सुविधा 30 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी

  3. हापुड़ आधार सेवा केंद्र पर विशेष व्यवस्था

जागरण संवाददाता, हापुड़। पांच से 17 वर्ष तक के बच्चों के अभिभावकों के लिए राहत की खबर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआई) के निर्देश पर बच्चों का प्रथम बायोमेट्रिक आधार अपडेट 30 सितंबर तक निश्शुल्क कराया जा सकेगा। इसके लिए अभिभावकों को निर्धारित अवधि में आधार सेवा केंद्र पहुंचकर अपडेट की प्रक्रिया पूरी करानी होगी।

मोदीनगर रोड स्थित अवंतिका एंक्लेव के ग्राउंड फ्लोर पर प्लाट नंबर सी-वन एवं सी-टू में संचालित आधार सेवा केंद्र पर बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

दो काउंटर अलग से बनाए 

केंद्र की प्रबंधक आबिदा ने बताया कि पांच से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रथम बायोमेट्रिक अपडेट आवश्यक है। बच्चों और अभिभावकों की सुविधा को देखते हुए केंद्र पर दो अलग काउंटर बनाए गए हैं। बायोमेट्रिक अपडेट में बच्चे के आधार रिकार्ड में आवश्यक पहचान संबंधी जानकारी को अपडेट किया जाता है।

अभिभावकों से अपील की गई है कि वह बच्चों का प्रथम बायोमेट्रिक अपडेट समय रहते करा लें, ताकि भविष्य में आधार से संबंधित सेवाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। केंद्र प्रबंधन ने अभिभावकों से निर्धारित अवधि का लाभ उठाने की अपील की है।

अधिकारियों के निर्देश के अनुसार 30 सितंबर तक प्रथम बायोमेट्रिक अपडेट के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। केंद्र पर बच्चों के लिए प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए अलग काउंटर की व्यवस्था की गई है।

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