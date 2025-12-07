हापुड़ में मिठाई खाने वाले हो जाएं सावधान! शहर के इन दुकानदारों पर ठोका गया जुर्माना, देखें लिस्ट

जागरण संवाददाता, हापुड़। जिले में हाल ही में लिए गए खाने के सैंपल की टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। एक अभियान के दौरान दस जगहों से लिए गए खाने के सैंपल टेस्ट में फेल हो गए हैं। बादाम, घी और बेसन समेत कई खाने की चीजें घटिया पाई गईं। ADM संदीप कुमार ने इन सैंपल पर ₹4.2 मिलियन का जुर्माना लगाया है। फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों ने पिछले कुछ महीनों में टीम बनाकर जिले में अलग-अलग जगहों से खाने के सैंपल लिए थे। अब रिपोर्ट आनी शुरू हो गई हैं।

धौलाना के खेड़ा गांव में रीता रानी से सौंफ, कपूरपुर थाना क्षेत्र के समाचा गांव में राजीव शर्मा से सरसों का तेल और सौंफ, लज्जापुरी मोहल्ले में नरेंद्र कुमार से अरहर की दाल, मुदाफरा बागड़पुर गांव में ललित कुमार और कृष्ण से सरसों का तेल और ककराना गांव में दिगंबर शर्मा से अरहर की दाल घटिया पाई गई है। इसके अलावा, जांच के दौरान NTPC के पटारी गांव में देवेंद्र के यहां से लिया गया चूरन लड्डू का सैंपल और मोदीनगर रोड पर चंद्रलोक कॉलोनी में अनुज गुप्ता के गणेश ट्रेडर्स से लिया गया घी का सैंपल अनसेफ पाया गया।