Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हापुड़ में मिठाई खाने वाले हो जाएं सावधान! शहर के इन दुकानदारों पर ठोका गया जुर्माना, देखें लिस्ट

    By Mukul Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 01:06 PM (IST)

    हापुड़ जिले में लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच रिपोर्ट में 10 नमूने फेल पाए गए हैं। बादाम, घी और बेसन समेत कई खाद्य पदार्थ घटिया क्वालिटी के ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    हापुड़ जिले में लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच रिपोर्ट में 10 नमूने फेल पाए गए हैं। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, हापुड़। जिले में हाल ही में लिए गए खाने के सैंपल की टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। एक अभियान के दौरान दस जगहों से लिए गए खाने के सैंपल टेस्ट में फेल हो गए हैं। बादाम, घी और बेसन समेत कई खाने की चीजें घटिया पाई गईं। ADM संदीप कुमार ने इन सैंपल पर ₹4.2 मिलियन का जुर्माना लगाया है। फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों ने पिछले कुछ महीनों में टीम बनाकर जिले में अलग-अलग जगहों से खाने के सैंपल लिए थे। अब रिपोर्ट आनी शुरू हो गई हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धौलाना के खेड़ा गांव में रीता रानी से सौंफ, कपूरपुर थाना क्षेत्र के समाचा गांव में राजीव शर्मा से सरसों का तेल और सौंफ, लज्जापुरी मोहल्ले में नरेंद्र कुमार से अरहर की दाल, मुदाफरा बागड़पुर गांव में ललित कुमार और कृष्ण से सरसों का तेल और ककराना गांव में दिगंबर शर्मा से अरहर की दाल घटिया पाई गई है। इसके अलावा, जांच के दौरान NTPC के पटारी गांव में देवेंद्र के यहां से लिया गया चूरन लड्डू का सैंपल और मोदीनगर रोड पर चंद्रलोक कॉलोनी में अनुज गुप्ता के गणेश ट्रेडर्स से लिया गया घी का सैंपल अनसेफ पाया गया।

    इन लोगों पर लगाया गया है जुर्माना

    दुकान का नाम पता खाने का सामान जुर्माना (रुपये में)
    गोयल किराना भंडार स्वर्ग आश्रम रोड बादाम 20,000
    रवि कुमार सपनावत गांव मिक्स्ड मिल्क 20,000
    हितेश कुमार बड़ा बाजार, धौलाना बेसन 10,000
    रशीद लालपुर गांव, धौलाना घी 20,000
    जितेंद्र सुखदेवपुर गांव, कपूरपुर मिक्स्ड मिल्क 50,000
    ज़ाहिद लालपुर गांव, धौलाना गुलाब जामुन 25,000
    अग्रवाल जी स्टोर आर्य नगर, पिलखुवा कुट्टू का आटा 25,000
    यूनुस उल्धन गांव, खरखौदा पनीर 50,000
    हर्ष डिपार्टमेंटल स्टोर चांदी रोड, पिलखुवा नमकीन BG 25,000
    अनमोल पनीर भंडार सब्जी मंडी, धौलाना पनीर 50,000

    असिस्टेंट कमिश्नर II सुनील कुमार ने बताया कि मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले महीने अलग-अलग जगहों से लिए गए सैंपल की टेस्ट रिपोर्ट मिल गई है। जिनके सैंपल टेस्ट में फेल हुए, उन पर जुर्माना लगाया गया है।