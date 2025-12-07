हापुड़ में मिठाई खाने वाले हो जाएं सावधान! शहर के इन दुकानदारों पर ठोका गया जुर्माना, देखें लिस्ट
हापुड़ जिले में लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच रिपोर्ट में 10 नमूने फेल पाए गए हैं। बादाम, घी और बेसन समेत कई खाद्य पदार्थ घटिया क्वालिटी के ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हापुड़। जिले में हाल ही में लिए गए खाने के सैंपल की टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। एक अभियान के दौरान दस जगहों से लिए गए खाने के सैंपल टेस्ट में फेल हो गए हैं। बादाम, घी और बेसन समेत कई खाने की चीजें घटिया पाई गईं। ADM संदीप कुमार ने इन सैंपल पर ₹4.2 मिलियन का जुर्माना लगाया है। फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों ने पिछले कुछ महीनों में टीम बनाकर जिले में अलग-अलग जगहों से खाने के सैंपल लिए थे। अब रिपोर्ट आनी शुरू हो गई हैं।
धौलाना के खेड़ा गांव में रीता रानी से सौंफ, कपूरपुर थाना क्षेत्र के समाचा गांव में राजीव शर्मा से सरसों का तेल और सौंफ, लज्जापुरी मोहल्ले में नरेंद्र कुमार से अरहर की दाल, मुदाफरा बागड़पुर गांव में ललित कुमार और कृष्ण से सरसों का तेल और ककराना गांव में दिगंबर शर्मा से अरहर की दाल घटिया पाई गई है। इसके अलावा, जांच के दौरान NTPC के पटारी गांव में देवेंद्र के यहां से लिया गया चूरन लड्डू का सैंपल और मोदीनगर रोड पर चंद्रलोक कॉलोनी में अनुज गुप्ता के गणेश ट्रेडर्स से लिया गया घी का सैंपल अनसेफ पाया गया।
इन लोगों पर लगाया गया है जुर्माना
|दुकान का नाम
|पता
|खाने का सामान
|जुर्माना (रुपये में)
|गोयल किराना भंडार
|स्वर्ग आश्रम रोड
|बादाम
|20,000
|रवि कुमार
|सपनावत गांव
|मिक्स्ड मिल्क
|20,000
|हितेश कुमार
|बड़ा बाजार, धौलाना
|बेसन
|10,000
|रशीद
|लालपुर गांव, धौलाना
|घी
|20,000
|जितेंद्र
|सुखदेवपुर गांव, कपूरपुर
|मिक्स्ड मिल्क
|50,000
|ज़ाहिद
|लालपुर गांव, धौलाना
|गुलाब जामुन
|25,000
|अग्रवाल जी स्टोर
|आर्य नगर, पिलखुवा
|कुट्टू का आटा
|25,000
|यूनुस
|उल्धन गांव, खरखौदा
|पनीर
|50,000
|हर्ष डिपार्टमेंटल स्टोर
|चांदी रोड, पिलखुवा
|नमकीन BG
|25,000
|अनमोल पनीर भंडार
|सब्जी मंडी, धौलाना
|पनीर
|50,000
असिस्टेंट कमिश्नर II सुनील कुमार ने बताया कि मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले महीने अलग-अलग जगहों से लिए गए सैंपल की टेस्ट रिपोर्ट मिल गई है। जिनके सैंपल टेस्ट में फेल हुए, उन पर जुर्माना लगाया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।