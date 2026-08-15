गढ़मुक्तेश्वर रोडरेज केस: 5वां आरोपी दक्ष चढ़ा पुलिस के हत्थे, अजीम हत्याकांड में कार्रवाई तेज

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर। ब्रजघाट के पास दिल्ली लखनऊ हाईवे पर 31 जुलाई को रोडरेज में मुरादाबाद के एक युवक की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक अन्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अभी तक पांच आरोपित को गिरफ्तार कर चुकी है।

मुरादाबाद थाना भोजपुर के लालूवाला गांव के रहने वाले इंतजार ने थाने में शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि उसका भतीजा अजीम 31 जुलाई की सुबह मुरादाबाद से दिल्ली की तरफ अपनी टाटा मैजिक गाड़ी लेकर जा रहा था।

अस्पताल में भर्ती कराया इसी दौरान गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र स्थित हाईवे पर टोल प्लाजा के पास खड़े एक आटो में गाड़ी की टक्कर लग गई थी। दुर्घटना से नाराज पिलखुवा के बझैड़ा खुर्द के रहने वाले आटो चालक फरमान और उसमें बैठी सवारी मनीष, अंकित, लोकेश, शिवम एवं कई अन्य अज्ञात लोगों ने अजीम की जमकर पिटाई की। गंभीर चोट लगने के कारण उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

बता दें कि पांच दिन बाद अजीम की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि इस मामले में बुधवार की रात से लेकर बृहस्पतिवार की देर शाम तक चार नामजद आरोपितों हापुड़ के थाना पिलखुवा के बझैड़ा खुर्द गांव के रहने वाले अंकित, लोकेश, मनीष एवं शिवम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।