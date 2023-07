बेटी को पिता ने बनाया हैवानियत का शिकार, कई बार किया दुष्कर्म; साथ देकर पति ने दिलाया पत्नी को इंसाफ

हापुड़ में एक पिता ने रिश्तों को तार-तार कर 15 वर्षीय पुत्री को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। रिपोर्ट दर्ज होने से पहले भी पिता समय-समय पर पुत्री के साथ इस तरह का घिनौना काम करता आ रहा था। वह पुत्री को डराता और धमकाता था। बाद में शादी होने पर उसके पति ने हर कदम पर साथ देकर पत्नी को इंसाफ दिलाया है।

बेटी को पिता ने बनाया हैवानियत का शिकार

Your browser does not support the audio element.

हापुड़, जागरण संवाददाता। पिता की हैवानियत का शिकार नाबालिग पुत्री को करीब तीन साल तक सामाजिक कुरीतियों का भी सामना करना पड़ा। बालिग होने पर गाजियाबाद के एक युवक ने दुष्कर्म पीड़िता का हाथ थामा और मंदिर में शादी रचाकर सात जन्मों तक साथ रहने की की कसम खाई। हर कदम पर पति ने पत्नी का साथ दिया। जिसके चलते मंगलवार को कलयुगी पिता को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि मुकदमे की जानकारी करने पर जो सच सामने आया वह काफी शर्मसार कर देने वाला था। पिता ने रिश्तों को तार-तार कर 15 वर्षीय पुत्री को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। कई बार पिता किया दुष्कर्म रिपोर्ट दर्ज होने से पहले भी पिता समय-समय पर पुत्री के साथ इस तरह का घिनौना काम करता आ रहा था। वह पुत्री को डराता और धमकाता था। किसी को सचाई बताने पर उसे जान से मारने की धमकी तक देता था। माता का स्वर्गवास होने पर भला वह अपने साथ हो रही दुघर्टनाओं को कैसे और कहां साझा करती। यही वजह थी कि उसने हिम्मत दिखाते अपने बीते कल के बारे में सगी ताई को बताया था। जिसके बाद यह बात पुलिस तक पहुंची थी। पति बन गया पालनहार माता के स्वर्गवास व पिता के जेल जाने पर दुष्कर्म पीड़िता समाज में अकेली हो चुकी थी। रिश्तेदारी में रहकर किसी तरह उसने तीन साल गुजारे थे, लेकिन अपने साथ हुई घटना को वह भुला नहीं पा रही थी। ऐसे में गाजियाबाद के एक युवक ने सब-कुछ जानते हुए भी पीड़िता का हाथ थामा। समाज की परवाह किए बगैर युवक ने पीड़िता से मंदिर में शादी कर उसे पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तारीख पर पत्नी के साथ आता था पति इसके बाद पीड़िता ने अपनी नई जिंदगी की शुरूआत की थी। पति ने दुष्कर्म पीड़िता पत्नी का हर कदम पर साथ दिया। जब भी पत्नी को ऐसा लगा कि वह हिम्मत हार चुकी है तो पति ने ही उसे साहस दिया। न्यायालय में बयान देने के साथ मुकदमे की तारीख पर पति अपनी पत्नी के साथ आता था। बस उसे यही बात सताती थी कि आखिर पत्नी को इंसाफ मिलने में कितना और वक्त लगेगा। मंगलवार को जब न्यायाधीश ने कलयुगी पिता को सजा सुनाई तो दंपती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दंपती को ऐसा लगा जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली हो।

Edited By: Shyamji Tiwari