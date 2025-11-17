Language
    मानसिक विक्षिप्त बेटा, घर अंधेरा... मां बोलीं- उम्मीदें आप पर, DM ने संवार दी परिवार की जिंदगी

    By Dhrub Sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 05:59 AM (IST)

    गढ़मुक्तेश्वर में संपूर्ण समाधान दिवस पर एक महिला ने डीएम से बिजली कनेक्शन की गुहार लगाई। उसका बेटा मानसिक रूप से विक्षिप्त है और घर में अंधेरा था। ऊर्जा निगम में शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। डीएम के आदेश पर 24 घंटे के भीतर महिला के घर बिजली पहुंचाई गई, जिससे उसे राहत मिली। पीड़िता ने डीएम की तत्परता की सराहना की।

    गढ़मुक्तेश्वर में संपूर्ण समाधान दिवस पर एक महिला ने डीएम से बिजली कनेक्शन की गुहार लगाई।

    अशरफ चौधरी, गढ़मुक्तेश्वर। संपूर्ण समाधान दिवस के दिन एक महिला अपने मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटे के साथ तहसील पहुँची। डीएम की कार्यशैली देखकर वह भावुक हो गई और बोली, "साहब, मेरी उम्मीदें आप पर टिकी हैं।" डीएम अभिषेक पांडे ने अपने चिरपरिचित अंदाज़ में पूछा, "माँ, बताइए क्या दिक्कत है?" पीड़िता रेखा ने जवाब दिया, "साहब, मेरा बेटा मानसिक रूप से विक्षिप्त है और घर में अंधेरा रहता है।"

    घर करीमपुर गाँव के बाहरी इलाके में है। लगभग एक महीना हो गया है, लेकिन उसकी शिकायत किसी ने नहीं सुनी। रेखा ने कहा, "साहब, मैं ऊर्जा निगम के बार-बार चक्कर लगाते-लगाते थक गई हूँ। मैंने कई बार ऊर्जा निगम के अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन उन्होंने मुझे बिजली का कनेक्शन नहीं दिया है। पीड़िता को अक्सर पुराने बकाया बिल जमा करने की बात कहकर टाल दिया जाता है।"

    जब डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्वयं समाधान के लिए प्राप्त शिकायतों का निपटारा करते हैं, "मुझे पीड़िता के घर में 24 घंटे के भीतर रोशनी चाहिए," तो विभाग के अधिकारी महिला के घर पहुँचे। और 24 घंटे के भीतर, महिला का घर अंधेरे से मुक्त हो गया। पीड़िता ने डीएम अभिषेक पांडे की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसे ऐसे अधिकारियों से न्याय मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि विभाग की लापरवाही के कारण सैकड़ों घरों में बिजली कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं।

    तहसील क्षेत्र के परेशान उपभोक्ता सबस्टेशनों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी दूरी और कागजी कार्रवाई की कमी का हवाला देकर अपनी ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। तहसील क्षेत्र के कई लोग बिजली कनेक्शन के बिना ही रह रहे हैं। करीमपुर की एक महिला पिछले एक महीने से कनेक्शन के लिए सबस्टेशन के चक्कर लगा रही है।

    वह कहती है कि जब भी वह सबस्टेशन जाती है, उसे हमेशा यह कहकर लौटा दिया जाता है कि उसके परिवार पर बिल बकाया है। उसका दावा है कि उसके नाम पर कोई और बिजली कनेक्शन नहीं है। उसने आगे बताया कि एक कनेक्शन उसके ससुर का है, जो अपने घर में अलग रहते हैं। एक्सईएन सूर्योदय कुमार ने बताया कि संपूर्ण समाधान दिवस में महिला की शिकायत प्राप्त हुई थी और डीएम के आदेश पर उसके घर कनेक्शन दे दिया गया है।