हापुड़ में डिबाई विधायक की कार का एक्सीडेंट, चंद्रपाल लोधी गंभीर रूप से घायल; गनर और चालक को भी आईं चोटें
डिबाई विधायक चंद्रपाल सिंह लोधी बुलंदशहर में गंगा एक्सप्रेसवे पर एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। हापुड़ में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें दिल्ली रेफर किया गया।
HighLights
डिबाई विधायक चंद्रपाल सिंह लोधी गंगा एक्सप्रेसवे पर घायल।
बुलंदशहर के पोटा कबूलपुर गांव के पास हुआ हादसा।
हापुड़ में प्राथमिक उपचार के बाद दिल्ली रेफर।
संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में बहादुरगढ़ एवं सिंभावली के बीच बुलंदशहर के थाना बीबीनगर क्षेत्र के पोटा कबूलपुर गांव के पास गंगा एक्सप्रेसवे पर डिबाई विधायक चंद्रपाल सिंह लोधी सड़क दुर्घटना में घायल हो गए।
जानकारी के अनुसार, घायल विधायक को पहले हापुड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उनको दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया है।
बुलंदशहर के डिबाई विधान सभा सीट से चंद्रपाल सिंह लोधी विधायक हैं। वह शनिवार को लखनऊ से दिल्ली की तरफ जा रहे थे। वह जैसे ही शनिवार की शाम गंगा एक्सप्रेसवे के रास्ते बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र से आगे निकलकर जनपद बुलंदशहर के बीबीनगर थाना क्षेत्र के पोटा कबूलपुर गांव के सामने पहुंचे तो अचानक हाईवे पर जलभराव एवं फिसलन होने के कारण कार फिसलने लगी।
कार तेज गति से होने के कारण चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद कार डिवाइडर पर खड़े पोल से टकरा गई। दुर्घटना के समय कार में चालक एवं गनर मौजूद थे।
विधायक के स्वजन केसरी सिंह ने बताया कि इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी गई, जिसके बाद आनन फानन में विधायक तेजवीर सिंह को हापुड़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उनकी चिंताजनक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया।
इस दुर्घटना में गनर एवं चालक भी मामूली रूप से घायल हो गए। हालांकि, दुर्घटना क्षेत्र हापुड़ जनपद नहीं होने के कारण यहां की पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई।