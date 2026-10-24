NCR वाले ध्यान दें! 1 नवंबर से गैर BS-6 वाहनों के दिल्ली प्रवेश पर बैन, लापरवाही पड़ सकती है भारी

जागरण संवाददाता, हापुड़। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वाहनों के प्रवेश को लेकर नए प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं। एक नवंबर से दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए ईंधन और उत्सर्जन मानकों से संबंधित नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

इस संबंध में हापुड़ के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आमजन और वाहन संचालकों को जानकारी दी गई है। विभाग के अनुसार, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के तहत एक नवंबर 2025 से बीएस-छह, सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जा रही है।

दिल्ली में बीएस-4 श्रेणी (Delhi Vehicle Ban Rules) के व्यावसायिक मालवाहक वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक सीमित अवधि के लिए प्रवेश की अनुमति दी गई है। इसके बाद इन वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लागू होगा। किसे मिलेगी छूट? इसी तरह, एक नवंबर 2026 से सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 डीजल श्रेणी के वाहनों के अतिरिक्त अन्य बसों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, यदि वे ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट और सेवा अनुबंधों के तहत संचालित बसों की निर्धारित श्रेणी में शामिल हैं। इन प्रतिबंधों के तहत दिल्ली में पंजीकृत बसों को छूट संबंधी प्रावधान लागू होंगे।