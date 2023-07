Hapur Crime: हापुड़ के होटल में देह व्यापार का भंडाफोड़, दो महिला समेत चार गिरफ्तार

हापुड़ के एक गांव में स्थित होटल में देह व्यापार हो रहा था। ग्रामीणों की शिकायतों के बाद अधिकारियों के दखल पर सोमवार देर रात को डहाना के एमजी होटल में छापेमारी की गई। छापेमारी में दो महिलाओं समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूनिट की संयुक्त कार्रवाई के दौरान दो महिला समेत दो ग्राहक आपत्तिजनक अवस्था में मिले।

धौलाना, जागरण संवाददाता। कपूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में स्थित होटल में देह व्यापार हो रहा था। ग्रामीणों की शिकायतों के बाद अधिकारियों के दखल पर सोमवार देर रात को डहाना के एमजी होटल में छापेमारी की गई तो वहां से दो महिला समेत चार युवको को गिरफ्तार किया गया। आपत्तिजनक अवस्था में मिले महिला और ग्राहक क्षेत्राधिकारी पिलखुवा वरुण मिश्रा ने बताया कि बीते कई दिनों से गांव डहाना में मसूरी गुलावठी मार्ग पर स्थित एमजी होटल में देह व्यापार होने की सूचना मिल रही थी। जिसके बाद सोमवार की देर रात को एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट की संयुक्त कार्रवाई के दौरान दो महिला समेत दो ग्राहक आपत्तिजनक अवस्था में मिले। ये लोग पकड़े गए उन्होंने बताया कि पकडे गए आरोपितो में डहाना का रहने वाला होटल मालिक विनोद राणा, मैनेजर प्रदीप कुमार, गुलावठी का ग्राहक नीरज और मेरठ का नाजिम शामिल है। पकड़ी गई दोनों महिलाये नियमित रूप से हापुड़ से आकर होटल में देह व्यापार करती थी। गिरफ्तार करने वाली टीम में कपूरपुर थाना प्रभारी कैलाश चंद, निरीक्षक धनेन्द्र कुमार यादव, रामबल सिंह, अतुल कश्यप, ज्योति, कल्पना समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। धौलाना क्षेत्र में धडल्ले से ओयो होटल की आड़ में देह व्यापार का धंधा फल फूल रहा है। यह होटल मानकों के विपरीत सिर्फ देह व्यापार के लिए संचालित किये जा रहे है। कुछ दिन पूर्व धौलाना क्षेत्र में स्थित होटलो की जांच के दौरान किसी के पास अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिला था। इतना ही नही कोई भी होटल सराय एक्ट के तहत पंजीकृत भी नहीं है। इन होटलो के आसपास रहने वाले लोग आये दिन देह व्यापार का आरोप लगाते हुए शिकायत देते रहते है, लेकिन कार्यवाही नहीं हो पाती है।

