Hapur Crime: घर में घुसकर महिला पर जानलेवा हमला, गला दबाने से हुई बेहोश; मृत मानकर आरोपी हुए नौ दो ग्यारह

हापुड़, जागरण संवाददाता। घर में घुसकर कुछ आरोपितों ने थाना हाफिजपुर क्षेत्र के एक गांव की महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। गला दबाकर उसकी हत्या का प्रयास किया। अचेत अवस्था में महिला को पड़ा छोड़कर आरोपित फरार हो गए। घायल अवस्था में स्वजन ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने तीन नामजद आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में गांव घुंघराले की सुधा ने बताया कि 28 जून को वह अपने घर पर अकेली मौजूद थी। स्वजन किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गए थे। इस दौरान गांव के ही राजीव, संदीप व चरण सिंह लाठी-डंडे लेकर उसके घर में घुस आए। विरोध करने पर आरोपितों ने गाली-गलौज करते हुए अभद्रता शुरू कर दी। इसके बाद आरोपित होने पीड़िता को लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा। इसके बाद आरोपितों ने दुपट्टे से गला दबाकर पीड़िता की हत्या का प्रयास किया। गला दबाने के बाद जमीन पर गिरी महिला काफी देर तक गला दबाए जाने के कारण पीड़िता बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। इसके बाद आरोपित उसे मृत मानकर फरार हो गए। आरोपितों के जाने के बाद आसपास के लोगों व स्वजन घर पहुंचे और पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। होश में आने पर पीड़िता ने स्वजन को आपबीती सुनाई। इसके बाद स्वजन थाने पहुंचे और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। थाना हाफिजपुर प्रभारी निरीक्षक बृजेश सिंह ने बताया कि मामले में नामजद आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है। जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रिपोर्ट इनपुट- केशव त्यागी

