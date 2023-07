Hapur News: पहले छेड़छाड़ कर बनाई युवक की आपत्तिजनक फोटो, अब ब्लैकमेल कर रहे साइबर अपराधी

आपत्तिजनक फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देकर साइबर अपराधी कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले के युवक को ब्लैकमेल कर रहे हैं। आरोपित युवक से रुपयों की मांग कर रहे हैं। रुपए ना देने पर फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दे रहे हैं। भयभीत युवक ने मामले में कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

Hapur News: छेड़छाड़ कर बनाई युवक की आपत्तिजनक फोटो

हापुड़, जागरण संवाददाता। आपत्तिजनक फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देकर साइबर अपराधी कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले के युवक को ब्लैकमेल कर रहे हैं। आरोपित युवक से रुपयों की मांग कर रहे हैं। रुपए ना देने पर फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दे रहे हैं। भयभीत युवक ने मामले में कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ले के व्यक्ति ने बताया कि कुछ समय पहले उसके पुत्र ने मोबाइल पर एक लोन एप डाउनलोड किया था। इस एप के जरिए पुत्र ने 11000 का लोन लिया था। इसके बाद पुत्र ने 7600-7600 रुपए दो बार में लोन के वापस जमा कर दिए थे। इसके बाद साइबर अपराधियों ने किसी तरह उसके पुत्र की फोटो प्राप्त कर ली। आरोपितों ने छेड़छाड़ कर पुत्र की आपत्तिजनक फोटो तैयार कर ली। इस फोटो को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देकर आरोपित पुत्र से रुपयों की मांग कर रहे हैं। ऐसे में पुत्र की मानसिक रूप से काफी परेशानी में है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र सिंह ने बताया कि मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। साइबर सेल की मदद से जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Edited By: Abhishek Tiwari