गंगा एक्सप्रेसवे हादसा: सिपाही सुमित की मौत का कारण बनी हेड इंजरी, पुलिस खंगाल रही CCTV फुटेज

संवाद सहयोगी, बहादुरगढ़ (हापुड़)। गंगा एक्सप्रेसवे पर आलमनगर में सड़क दुर्घटना में सिपाही सुमित की मौत हेड एेंजरी के कारण हुई थी।

वहीं, पुलिस ने मौत के कारणों की जांच के लिए गंगा एक्सप्रेसवे के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है।

बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के आलमनगर गांव के पास बुधवार को गंगा एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना में शाहजहांपुर में तैनात सिपाही सुमित कुमार सैनी की मौत मेरठ के अस्पताल में उपचार के दौरान हो गई थी। वह पुलिस की गाड़ी लेकर नोएडा में वीआइपी डयूटी में जा रहे थे।